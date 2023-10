Prozess gegen "Letzte Generation": Dresdner Oberbürgermeister Hilbert soll als Zeuge der Verteidigung aussagen

Weil sie eine Geldstrafe von 1200 Euro wegen Nötigung von Autofahrern nicht zahlen will, wird einer jungen Frau nun in Dresden der Prozess gemacht. Im Gerichtssaal geht es nicht nur um Strafrecht. Deshalb soll auch das Stadtoberhaupt in den Zeugenstand.

Im Prozess gegen ein Mitglied der "Letzten Generation" vor dem Amtsgericht Dresden soll der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dirk Hilbert in den Zeugenstand. Das beantragte die Verteidigerin der Angeklagten Pia Osman am Ende des ersten Prozesstags am Mittwochnachmittag.