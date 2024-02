Rotes Kreuz schickt Hilfstransporte von Sachsen nach Gaza

Das Rote Kreuz schickt von Dresden aus rund 220 Tonnen Hilfsgüter Richtung Ägypten. Für Helfer vor Ort kann die Verteilung gefährlich werden.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bringt weitere Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf den Weg. Vom Logistikzentrum der Organisation in Dresden starten in dieser Woche 18 große Lastwagen, die rund 220 Tonnen Hilfsgüter gestapelt auf fast 900 Europaletten in die vom Gazakrieg geplagte Region bringen sollen.