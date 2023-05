Sachsen mit zweithöchster Zahl an Grippefällen im vergangenen Winter

Nach den Corona-Jahren fast ohne Grippe traf sie in dieser Saison eine besonders empfängliche Bevölkerung. Zehntausende Sachsen erkrankten. Die Welle an Erkältungsinfekten hält aber weiter an.

Nach den beiden Pandemiejahren mit nur wenigen Grippefällen geht jetzt in Sachsen die zweitschwerste Erkrankungswelle zu Ende. 30.675 Grippekranke und 127 Grippetote wurden laut Sozialministerium Sachsen zwischen Anfang Oktober 2022 und Ende April 2023 gemeldet. Übertroffen wurde die Werte bislang nur in der Saison 2017/18 mit fast 48.000... Nach den beiden Pandemiejahren mit nur wenigen Grippefällen geht jetzt in Sachsen die zweitschwerste Erkrankungswelle zu Ende. 30.675 Grippekranke und 127 Grippetote wurden laut Sozialministerium Sachsen zwischen Anfang Oktober 2022 und Ende April 2023 gemeldet. Übertroffen wurde die Werte bislang nur in der Saison 2017/18 mit fast 48.000...