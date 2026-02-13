120 Tote: Grippewelle in Sachsen hat Höhepunkt erreicht

Seit Saisonbeginn sind bereits 23.430 Menschen im Freistaat an Influenza und fast 11.000 an Corona erkrankt. Wo die Hochburgen sind und warum es Grund zur Hoffnung gibt.

Atemwegserkrankungen sind derzeit in Sachsen nach wie vor stark verbreitet. Allerdings meldet die Landesuntersuchungsanstalt (LUA) erstmals einen leichten Rückgang der Grippezahlen. Der Gipfel der diesjährigen Influenzawelle scheine somit erreicht beziehungsweise überschritten zu sein. So wurden in der Woche vom 2. bis 8. Februar im Freistaat...