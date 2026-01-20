MENÜ
  • Sachsens defizitäre Flughäfen: Bei kritischer Infrastruktur darf es nicht nur ums Geld gehen

Leipziger Flughafenfest: Der Airport ist inzwischen eins der wichtigsten Frachtdrehkreuze weltweit, über das auch Transporte der Nato abgewickelt werden.
Leipziger Flughafenfest: Der Airport ist inzwischen eins der wichtigsten Frachtdrehkreuze weltweit, über das auch Transporte der Nato abgewickelt werden. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Sachsens defizitäre Flughäfen: Bei kritischer Infrastruktur darf es nicht nur ums Geld gehen
Von Tobias Wolf
Sachsens Flughäfen haben auch Funktionen kritischer Infrastruktur, die nicht nur der Wirtschaftlichkeitslogik folgen. Das sollte eine größere Rolle als bisher spielen.

Dass die Landesregierung erneut ein Bekenntnis zu Sachsens Flughäfen ablegt, ist angesichts der Debatte um sie in Zeiten großen Spardrucks wichtiger denn je. Auch wenn sie erst 2030 ohne Zuschüsse auskommen sollen, sind die Standorte unverzichtbare Wirtschaftsfaktoren. Was wäre Silicon Saxony ohne eigene Flughäfen, die auch Ansiedlungen von...
Anne Schwesinger
