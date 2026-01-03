MENÜ
  • Schneefall, Glätte, Verwehungen: Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen auf dem Fichtelberg

Der vereiste Gipfel des Fichtelbergs in der Morgensonne. Der Schneefall hat die Höhenlagen des Erzgebirges in eine Märchenlandschaft verwandelt. Der Wetterdienst warnt jetzt vor schweren Sturmböen auf dem Gipfel.
Der vereiste Gipfel des Fichtelbergs in der Morgensonne. Der Schneefall hat die Höhenlagen des Erzgebirges in eine Märchenlandschaft verwandelt. Der Wetterdienst warnt jetzt vor schweren Sturmböen auf dem Gipfel. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Schneefall, Glätte, Verwehungen: Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen auf dem Fichtelberg
Von Nicole Jähn
Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Samstag in ganz Sachsen vor der Gefahr durch Glätte. Auf den Straßen gab es am Morgen Probleme durch Schneeverwehungen.

Oberwiesenthal.

Winterwunderland mit Haken: Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Samstag vor schweren Sturmböen auf dem Fichtelberg und gebietsweise vor Sturm- und Windböen. Landesweit bestehe nach dem Neuschnee in der Nacht Glättegefahr, in höheren Lagen kann es zu Schneeverwehungen kommen. Es sei mit weiterem Schneefall zu rechnen.

Nach dem ergiebigen Neuschnee gab der Wetterdienst die Warnmeldung am Samstagmorgen heraus. Wie die Polizei meldet, kommt es auf der A 72 zwischen dem Kreuz Chemnitz und dem Rastplatz Am Neukirchener Wald in beiden Richtungen zu stockendem Verkehr durch Schneefall und Glätte. Im Kreis Mittelsachsen sei es in höheren Lagen zu Schneeverwehungen gekommen mit teilweise blockierten Straßen. (nij)

