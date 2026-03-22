„Sie sind eigentlich Helden“: Die 240 stolzen neuen Handwerksmeister von Chemnitz

Tom Böhm hat mit 25 Jahren schon den Meisterbrief in der Tasche. Nach 25 Berufsjahren dagegen wagt Kai Schuster den Neustart. Und es gibt noch weit mehr Erfolgsgeschichten.

Auf den ersten Blick hätte man sie mit einer Ansammlung von Fußballfans verwechseln können: die Frauen und Männer, die am Samstagabend in der Stadthalle in Chemnitz feierten – und sich dabei rote Schals umgehängt hatten. Um eine Meisterschaft ging es tatsächlich, wie die Schriftzüge auf den Schals bewiesen. Aber um keinen sportlichen...