„Sie sind eigentlich Helden“: Die 240 stolzen neuen Handwerksmeister von Chemnitz

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Grund zum Jubeln: Die frischgebackenen Kfz-Meister Carsten Schmidt, Manuel Fink, René Schmidt und Nino Schubert in der Stadthalle Chemnitz.
Grund zum Jubeln: Die frischgebackenen Kfz-Meister Carsten Schmidt, Manuel Fink, René Schmidt und Nino Schubert in der Stadthalle Chemnitz. Foto: Frank Hommel
Tom Böhm aus Glauchau ist jahrgangsbester Meister der Maurer und Betonbauer.
Tom Böhm aus Glauchau ist jahrgangsbester Meister der Maurer und Betonbauer. Foto: Frank Hommel
Kai Schuster hat nach mehr als 20 Jahren bei der Straßenmeisterei den Neuanfang gewagt.
Kai Schuster hat nach mehr als 20 Jahren bei der Straßenmeisterei den Neuanfang gewagt. Foto: Wolfgang Schmidt
Der Ministerpräsident Michael Kretschmer applaudiert: Friseurmeisterin Habiba Bageri mit dem roten Handwerksmeisterschal.
Der Ministerpräsident Michael Kretschmer applaudiert: Friseurmeisterin Habiba Bageri mit dem roten Handwerksmeisterschal. Foto: Wolfgang Schmidt
Zum Meistertitel gehören Fleiß und Mühe, sagt Zimmerer Lukas Ullmann.
Zum Meistertitel gehören Fleiß und Mühe, sagt Zimmerer Lukas Ullmann. Foto: Wolfgang Schmidt
Grund zum Jubeln: Die frischgebackenen Kfz-Meister Carsten Schmidt, Manuel Fink, René Schmidt und Nino Schubert in der Stadthalle Chemnitz.
Grund zum Jubeln: Die frischgebackenen Kfz-Meister Carsten Schmidt, Manuel Fink, René Schmidt und Nino Schubert in der Stadthalle Chemnitz. Foto: Frank Hommel
Tom Böhm aus Glauchau ist jahrgangsbester Meister der Maurer und Betonbauer.
Tom Böhm aus Glauchau ist jahrgangsbester Meister der Maurer und Betonbauer. Foto: Frank Hommel
Kai Schuster hat nach mehr als 20 Jahren bei der Straßenmeisterei den Neuanfang gewagt.
Kai Schuster hat nach mehr als 20 Jahren bei der Straßenmeisterei den Neuanfang gewagt. Foto: Wolfgang Schmidt
Der Ministerpräsident Michael Kretschmer applaudiert: Friseurmeisterin Habiba Bageri mit dem roten Handwerksmeisterschal.
Der Ministerpräsident Michael Kretschmer applaudiert: Friseurmeisterin Habiba Bageri mit dem roten Handwerksmeisterschal. Foto: Wolfgang Schmidt
Zum Meistertitel gehören Fleiß und Mühe, sagt Zimmerer Lukas Ullmann.
Zum Meistertitel gehören Fleiß und Mühe, sagt Zimmerer Lukas Ullmann. Foto: Wolfgang Schmidt
Sachsen
„Sie sind eigentlich Helden“: Die 240 stolzen neuen Handwerksmeister von Chemnitz
Redakteur
Von Frank Hommel
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Tom Böhm hat mit 25 Jahren schon den Meisterbrief in der Tasche. Nach 25 Berufsjahren dagegen wagt Kai Schuster den Neustart. Und es gibt noch weit mehr Erfolgsgeschichten.

Auf den ersten Blick hätte man sie mit einer Ansammlung von Fußballfans verwechseln können: die Frauen und Männer, die am Samstagabend in der Stadthalle in Chemnitz feierten – und sich dabei rote Schals umgehängt hatten. Um eine Meisterschaft ging es tatsächlich, wie die Schriftzüge auf den Schals bewiesen. Aber um keinen sportlichen...
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