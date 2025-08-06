Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Spionageprozess gegen Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah: „007“ oder „08/15“?

Sachsen
Spionageprozess gegen Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah: „007“ oder „08/15“?
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jian G. soll im Auftrag Chinas spioniert haben. Der frühere EU-Parlamentsassistent von AfD-Mann Maximilian Krah bestreitet das vor Gericht. Das Verfahren erinnert an einen Agentenroman – inklusive Geliebter. Welche Rolle spielte die Frau am Flughafen?

Liebe, Freundschaft, Arglosigkeit: Es ist ein harmloses, fast naives Bild, das Yaqi X. vor dem Staatsschutzsenat am Dresdner Oberlandesgericht von sich zeichnet. Dabei klingt das, was ihr vorgeworfen wird, wie ein klassischer Spionageroman mit moderner Technik. Yaqi X. ist chinesische Staatsbürgerin und will nichts geahnt haben, als sie als...
Mehr Artikel