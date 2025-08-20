Spione am Himmel: Wer steuert die unbekannten Drohnen über Sachsen?

Ob Kasernen oder Industrieanlagen: Immer wieder ermittelt die Polizei wegen unerlaubter Drohnenüberflüge im Freistaat. Doch wer steckt dahinter?

Dresden. Sie sind klein und werden in Sachsen immer öfter über kritischen Infrastruktur-Objekten wie Kasernen oder Industrieanlagen gesichtet: Drohnen von unbekannter Herkunft.

Wie die „Sächsische Zeitung“ berichtet, werden die Überflüge im Nachhinein oftmals als „sicherheitsrelevant“ eingestuft, Ermittlungen eingeleitet. Im ersten Halbjahr 2025 traf das auf neun unerlaubte Drohnenflüge zu, so Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Linken-Politikerin Juliane Nagel.

An acht Tagen: Drohnen über Industrieanlage

Laut Innenministerium flogen im Januar und Februar an insgesamt acht Tagen jeweils bis zu drei Drohnen zeitgleich in niedriger Höhe über ein Firmengelände in Böhlen-Lippendorf (Kreis Leipzig). Die Sicherheitsbehörden seien dadurch alarmiert, ermittelt werde gegen Unbekannt. Warum die Flugobjekte dort Anfang des Jahres unterwegs waren, ist zumindest öffentlich nicht bekannt.

Wie die Zeitung berichtet, konnte die Polizei die Überflüge offenbar nicht stoppen, entsprechende Bemühungen unter Einsatz des sächsischen Drohnenabwehr-Systems schlugen fehl.

Vergleiche man Tat- und Einsatzzeiten der Polizei vor Ort, so Nagel, dann gingen die unerlaubten Überflüge offenbar sogar weiter, während die Beamten der unter Schuster extra eingerichteten Drohnen-Abwehr-Einheit auf der Lauer lagen.

Ermittlungserfolge bleiben aus

Zum Einsatz kamen die Abwehr-Experten im vergangenen Jahr dutzende Male, etwa beim Besuch des französischen Präsidenten in Dresden, bei mehreren Auftritten von Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Freistaat oder auch während der Fußball-Europameisterschaft.

Was die unerlaubten Überflüge anbelangt, fällt die Bilanz laut SZ dürftig aus. So konnte auch nach Drohnen-Sichtungen über der Bundeswehr-Kaserne in Delitzsch im vergangenen Sommer nicht ermittelt werden, wer dahinter steckte. Laut Schuster bleibe deshalb unklar, ob womöglich „ausländische Stellen“ hinter den Aktionen steckten.

Auch nach Drohnensichtungen letztes Jahr über der Bundeswehr-Kaserne in Frankenberg sowie über dem Standort der 3. Bereitschaftspolizeiabteilung in Chemnitz bleibt unbekannt, wer sich dafür verantwortlich zeichnet.

Linken-Politikerin Nagel mahnt an, dass ohne Ermittlungserfolg auch Spionage nicht ausgeschlossen werden könne und fordert: „Die durch die Antwort bekanntgewordenen Zahlen müssen von den Behörden ernst genommen werden, womit eine höhere Transparenz solcher Einsätze für die Bevölkerung verbunden sein muss.“

So viele Drohnen nutzt die Polizei

Sachsens Polizei stehen für ihre Arbeit derzeit 47 Drohnen zur Verfügung, wie die Linkspartei in einer Pressenotiz mitteilt. Die Einsatzstatistik zeige demnach dass nur ein Teil der Geräte benutzt werde - „und das zumeist nur zum Training der insgesamt 69 ‚Bedienungsberechtigten‘“. Sprich: der Drohnen-Piloten.

Für „echte“ Einsätze (u.a. Verkehrsüberwachung, Unfallaufnahme, Vermisstensuche) werden demnach aber nur sieben Geräte verwendet.

So teuer ist ein Polizei-Hubschrauber pro Stunde

Übrigens: Im Frühjahr unternahm die Polizei laut der Linken vier Mal eigene Observations-Flüge in Böhlen, womöglich um nach Piloten unerlaubter Drohnen zu suchen. Das war wohl nicht von Erfolg gekrönt, jedoch dürften Einsätze von Polizei-Drohnen deutlich günstiger sein als die eines Polizei-Hubschraubers.

Denn der Heli-Betrieb geht ins Geld. „Die Kosten für eine Flugstunde eines Polizeihubschraubers liegen aktuell bei 9844,32 Euro ohne Personalkosten“, so das Innenministerium in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage (Drucksache 8/3387). Damit hätte sich die Flugstunde gegenüber dem Vorjahr um 2.300 Euro verteuert. (phy)