Streit um Zurückweisungen bringt Bundespolizei in die Bredouille

Eine Richtervereinigung fordert die Bundesregierung zur Klarstellung rechtsstaatlicher Prinzipien auf. Auch in Sachsen könnten zurückgewiesene Asylbewerber recht bekommen und Bundespolizisten eine Strafanzeige.

Das Bundespolizeipräsidium in Potsdam hat am Donnerstag eine Bilanz der verschärften Grenzkontrollen gezogen. Demnach sind in den vergangenen vier Wochen 160 Asylsuchende - im Schnitt 40 Pro Woche - entlang der gesamten deutschen Außengrenzen an der Einreise gehindert und zurückgewiesen worden. 46 Menschen, die als Angehörige vulnerabler...