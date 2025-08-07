Terror-Ermittler suchen im Erzgebirge weiter nach Spuren der Armee von Prinz Reuß

52 mutmaßliche Terroristen sollen den Umsturz der Republik geplant haben. 25 von ihnen nahm man bereits 2022 in Haft. Am Donnerstag fanden auch in Sachsen weitere Razzien statt. Wo bunkerte AfD-Mann Christian W. die Ausrüstung für seine Kompanien?

Es war der bisher größte Anti-Terror-Einsatz der bundesdeutschen Geschichte. 3000 Polizeibeamte, viele davon von der kampferprobten GSG 9, rückten am 7. Dezember 2022 aus, um in elf Bundesländern und im europäischen Ausland Mitglieder und Helfer der Gruppe „Patriotische Union“ Razzien zu unterziehen. Neben dem Rädelsführer, Heinrich... Es war der bisher größte Anti-Terror-Einsatz der bundesdeutschen Geschichte. 3000 Polizeibeamte, viele davon von der kampferprobten GSG 9, rückten am 7. Dezember 2022 aus, um in elf Bundesländern und im europäischen Ausland Mitglieder und Helfer der Gruppe „Patriotische Union“ Razzien zu unterziehen. Neben dem Rädelsführer, Heinrich...