Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Heinrich XIII. Prinz Reuß wurde am 7. Dezember 2022 als Rädelsführer der Terrorgruppe „Patriotische Union“ festgenommen und ist seither in U-Haft.
Heinrich XIII. Prinz Reuß wurde am 7. Dezember 2022 als Rädelsführer der Terrorgruppe „Patriotische Union“ festgenommen und ist seither in U-Haft. Bild: Boris Roessler/dpa
Heinrich XIII. Prinz Reuß wurde am 7. Dezember 2022 als Rädelsführer der Terrorgruppe „Patriotische Union“ festgenommen und ist seither in U-Haft.
Heinrich XIII. Prinz Reuß wurde am 7. Dezember 2022 als Rädelsführer der Terrorgruppe „Patriotische Union“ festgenommen und ist seither in U-Haft. Bild: Boris Roessler/dpa
Sachsen
Terror-Ermittler suchen im Erzgebirge weiter nach Spuren der Armee von Prinz Reuß
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

52 mutmaßliche Terroristen sollen den Umsturz der Republik geplant haben. 25 von ihnen nahm man bereits 2022 in Haft. Am Donnerstag fanden auch in Sachsen weitere Razzien statt. Wo bunkerte AfD-Mann Christian W. die Ausrüstung für seine Kompanien?

Es war der bisher größte Anti-Terror-Einsatz der bundesdeutschen Geschichte. 3000 Polizeibeamte, viele davon von der kampferprobten GSG 9, rückten am 7. Dezember 2022 aus, um in elf Bundesländern und im europäischen Ausland Mitglieder und Helfer der Gruppe „Patriotische Union“ Razzien zu unterziehen. Neben dem Rädelsführer, Heinrich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
07.08.2025
3 min.
Reichsbürger-Schießtraining für Umsturzpläne? Festnahmen im Erzgebirge und in Chemnitz
Sondereinsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Donnerstagmorgen eine Wohnung in Annaberg-Buchholz.
Unter Führung des bayerischen Landeskriminalamts gab es am Donnerstag in mehreren Bundesländern Razzien gegen mutmaßliche Rechtsterroristen. Drei Personen wurden festgenommen, zwei davon in Sachsen.
André März, Joseph Wenzel, Patrick Herrl, Oliver Hach
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
16:19 Uhr
2 min.
Nach Reichsbürger-Razzia: Drei Männer in U-Haft
Das bayerische LKA führte die Festnahmen durch. (Symbolbild)
Einen Tag nach einer Razzia in der Reichsbürger-Szene sind drei Männer in Haft. Sie sollen der Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß angehören.
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Mehr Artikel