  • Wieder Razzien im Erzgebirge: Acht neue Beschuldigte im Terrorfall Gruppe Reuß - eine Festnahme

Unter anderem auf dieser Straße in Marienberg hat es am Donnerstag eine Razzia im Zusammenhang mit der „Gruppe Reuß“ gegeben.
Erst im August vorigen Jahres hatte es Razzien zu neuen Spuren im Fall der Gruppe Reuß gegeben, unter anderem in Annaberg-Buchholz.
Ein Polizeifahrzeug steht am Vormittag in Olbernhau, auch hier hat es eine Durchsuchung gegeben.
Sachsen
Wieder Razzien im Erzgebirge: Acht neue Beschuldigte im Terrorfall Gruppe Reuß - eine Festnahme
Redakteur
Von Jens Eumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 41-jähriger Deutscher wurde in Freiberg aufgrund eines Haftbefehls festgenommen. Die Beschuldigten sollen in das System der Heimatschutzkompanien eingebunden gewesen sein, für dessen Aufbau auch der Olbernhauer Christian W. vor Gericht steht.

Im Zusammenhang mit den Terrorvorwürfen gegen die Gruppe „Patriotische Union“ um Heinrich XIII. Prinz Reuß hat es am Donnerstag in Sachsen erneut Razzien gegeben. Sie richteten sich gegen acht neue Beschuldigte. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden meldete, wurden insgesamt elf Objekte durchsucht, sechs in Marienberg, zwei in Olbernhau,...
