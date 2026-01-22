Wieder Razzien im Erzgebirge: Acht neue Beschuldigte im Terrorfall Gruppe Reuß - eine Festnahme

Sachsen
Ein 41-jähriger Deutscher wurde in Freiberg aufgrund eines Haftbefehls festgenommen. Die Beschuldigten sollen in das System der Heimatschutzkompanien eingebunden gewesen sein, für dessen Aufbau auch der Olbernhauer Christian W. vor Gericht steht.
Im Zusammenhang mit den Terrorvorwürfen gegen die Gruppe „Patriotische Union“ um Heinrich XIII. Prinz Reuß hat es am Donnerstag in Sachsen erneut Razzien gegeben. Sie richteten sich gegen acht neue Beschuldigte. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden meldete, wurden insgesamt elf Objekte durchsucht, sechs in Marienberg, zwei in Olbernhau,...
