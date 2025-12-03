Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Digitale Informationen aus Staats-Akten statt Papierberge war der Anspruch an Sachsens Transparenzplattform für die Bürger. Die wurde nun gestoppt und auf 2028 verschoben.
Digitale Informationen aus Staats-Akten statt Papierberge war der Anspruch an Sachsens Transparenzplattform für die Bürger. Die wurde nun gestoppt und auf 2028 verschoben. Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Transparenzplattform für Sachsens Bürger: Landtag verschiebt Start bis 2028
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit den Stimmen CDU, SPD, BSW und AfD kippt das Parlament den geplanten Start im Januar. Grüne und Linke sehen einen „Schildbürgerstreich“ und einem Rückschritt für Informationsfreiheit.

Eigentlich sollten Sachsens Bürger ab Januar über eine „Transparenzplattform" viele Informationen zu Regierungsbeschlüssen und anderen Dokumenten der Staatsverwaltung eigenständig und ohne Anträge abrufen und eigene Anfragen unkompliziert stellen können. Am Mittwoch hat der Landtag den Start nun mit den Stimmen von CDU, SPD, BSW und AfD...
Mehr Artikel