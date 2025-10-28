Unternehmer aus Schneeberg: „Wenn Bildungsurlaub kommt, reduzieren wir unsere Sponsorenbeiträge für Vereine“

Sachsen
Laut sächsischem Koalitionsvertrag soll jeder Arbeitnehmer ab 2027 drei Tage Bildungsurlaub nehmen können. Doch Wirtschaftsverbände protestieren. Ist sogar das Sponsoring für Vereine in Gefahr?
Wenn Christian Dahms das Wort „Bildungsurlaub“ hört, zuckt er erst mal zusammen: „Das ist ja kein Urlaub. Wir reden über eine Bildungsfreistellung.“ Dahms ist Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes Sachsen. Und setzt sich dafür ein, dass Arbeitgeber ihre Angestellten jedes Jahr für drei Tage bezahlt freistellen müssen – für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.