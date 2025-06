Verfassungsschutz: Sachsens Rechtsextremisten werden immer mehr und immer jünger

Gewalt, Wahlbetrug, Terrorismus: Der Verfassungsschutz hat seinen neuen Jahresbericht vorgestellt und verzeichnet mit 6000 Personen einen neuen Höchststand an Rechtsextremisten im Freistaat – während die Zahl von Linksextremisten leicht zurückgeht.

Das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz hat am Dienstag in Dresden seinen Jahresbericht für 2024 vorgestellt. Demnach verzeichnet die Behörde erneut einen neuen Höchststand an Rechtsextremisten im Freistaat. Das Potenzial der Szene umfasse inzwischen 6000 Menschen, teilte das Amt mit.