Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken

Sachsen
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Sachsen wird am Freitag einen Plenarantrag in den Bundesrat einbringen, um angesichts stark gestiegener Kraftstoffpreise spürbare Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen zu erreichen. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Dresden am Dienstag mit. Hintergrund sind die massiven Preissteigerungen wegen des Krieges im Nahen...
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