MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen. Foto: Michael Brandt/dpa
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen. Foto: Michael Brandt/dpa
Sachsen
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.

Sachsen wird am Freitag einen Plenarantrag in den Bundesrat einbringen, um angesichts stark gestiegener Kraftstoffpreise spürbare Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen zu erreichen. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Dresden am Dienstag mit. Hintergrund sind die massiven Preissteigerungen wegen des Krieges im Nahen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.03.2026
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
22.03.2026
3 min.
Spritpreise zeigen nach oben - Diesel vor Allzeithoch?
Geht es mit den Spritpreisen noch weiter nach oben? (Symbolbild)
Die bereits hohen Spritpreise könnten auf die aktuelle Entwicklung im Iran-Krieg mit einem weiteren Anstieg reagieren. Am Wochenende zeigte sich bereits eine erste Tendenz.
13:53 Uhr
1 min.
Spritpreise: Sachsen fordert Entlastungen für Verbraucher
Die Spritpreise an Sachsens Tankstellen sind stark gestiegen. (Symbolfoto)
Die hohen Spritpreise machen sich im Geldbeutel vieler Menschen bemerkbar. Das sind die Vorschläge aus Sachsen für eine schnelle Wende.
24.03.2026
4 min.
Nach Westernstadt-Aus im Erzgebirge: Warum Geyer nun den Ärger und hohe Kosten hat
Bis vor Kurzem standen noch die Reste der einstigen Westernstadt bei Geyer. Nun wurden sie abgebaut.
Mehr als ein Jahr nach dem Ende der einstigen Westernstadt „Old Miners Creek“ bei Geyer werden die Reste abgebaut. Ein Ärgernis für die Stadt. Wie es dazu kommen konnte.
Annett Honscha
Mehr Artikel