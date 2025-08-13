Wagenknecht-Vertraute Sabine Zimmermann gibt Parteivorsitz ab: Bekommt Sachsens BSW ab Herbst ein neues Männer-Spitzenduo?

Sachsen
Beim Landesparteitag im September will die 64-jährige Werdauerin nicht wieder antreten. Auch der Verbleib ihres bisherigen Co-Chefs gilt als unsicher - wegen parteiinterner Konkurrenz.
Am Freitag ist es soweit: In Geyer wird der erste sächsische Kreisverband des BSW gegründet. Nach dem Erzgebirgskreis sollen in den kommenden Wochen zwölf weitere - in den anderen neun Landkreisen wie auch in Dresden, Leipzig und Chemnitz - Regionalgliederungen hinzukommen. Dass innerhalb des Landesverbandes von einer „positiven...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.