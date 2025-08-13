Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wagenknecht-Vertraute Sabine Zimmermann gibt Parteivorsitz ab: Bekommt Sachsens BSW ab Herbst ein neues Männer-Spitzenduo?

Sabine Zimmermann, hier mit Partei- und Fraktionsvize Ronny Kupke (rechts), Bundestagswahlspitzenkandidat Marcel Machill und Co-Chef Jörg Scheibe (links), will im September nicht wieder als BSW-Vorsitzende kandidieren.
Sabine Zimmermann, hier mit Partei- und Fraktionsvize Ronny Kupke (rechts), Bundestagswahlspitzenkandidat Marcel Machill und Co-Chef Jörg Scheibe (links), will im September nicht wieder als BSW-Vorsitzende kandidieren. Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsen
Wagenknecht-Vertraute Sabine Zimmermann gibt Parteivorsitz ab: Bekommt Sachsens BSW ab Herbst ein neues Männer-Spitzenduo?
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Landesparteitag im September will die 64-jährige Werdauerin nicht wieder antreten. Auch der Verbleib ihres bisherigen Co-Chefs gilt als unsicher - wegen parteiinterner Konkurrenz.

Am Freitag ist es soweit: In Geyer wird der erste sächsische Kreisverband des BSW gegründet. Nach dem Erzgebirgskreis sollen in den kommenden Wochen zwölf weitere - in den anderen neun Landkreisen wie auch in Dresden, Leipzig und Chemnitz - Regionalgliederungen hinzukommen. Dass innerhalb des Landesverbandes von einer „positiven...
