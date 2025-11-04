Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Willkommen im falschen Film: Nach dem Hickhack um die Coronahilfen bringt der Staat Selbstständige erneut gegen sich auf

„Schlichtweg diskriminiert:“ Der freiberufliche Dozent Wolfgang Geißler im Homeoffice.
„Schlichtweg diskriminiert:“ Der freiberufliche Dozent Wolfgang Geißler im Homeoffice.
Sachsen
Willkommen im falschen Film: Nach dem Hickhack um die Coronahilfen bringt der Staat Selbstständige erneut gegen sich auf
Redakteur
Von Frank Hommel
Zu seiner Rente verdient sich Wolfgang Geißler aus Freiberg etwas dazu. Doch während andere von der geplanten Aktivrente deutlich entlastet werden sollen, blicken Freiberufler wie er in die Röhre.

Zäh war das Ringen gewesen. Zahllose Telefonate hat es gebraucht, endlose Zeit hat Wolfgang Geißler damit verbracht, das Kleingedruckte in irgendwelchen Bescheiden zu lesen. Oder um Daten vorm Rechner in Masken einzugeben. Am Ende war er am Ziel. Die Corona-Soforthilfe, die er als Freiberufler nach dem Lockdown bekommen hatte, um die...
