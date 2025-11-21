Zurück ins Leben: Wie Gefangene in Dresden ihre zweite Chance nutzen

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer in der JVA Dresden zu Besuch kommt, fährt durch den Hammerweg an langen Mauern vorbei.
Wer in der JVA Dresden zu Besuch kommt, fährt durch den Hammerweg an langen Mauern vorbei. Bild: Arno Burgi/dpa
Der Riegel erscheint alle drei Monate. Die neuste Ausgabe kann auf der Website des Vereins „Hammer Weg“ heruntergeladen werden.
Der Riegel erscheint alle drei Monate. Die neuste Ausgabe kann auf der Website des Vereins „Hammer Weg“ heruntergeladen werden. Bild: Luisa Ederle
Im Seniorentrakt der JVA Waldheim sitzen betagte Insassen ihre Haft ab. Ältere Häftlinge stellen normale Haftanstalten oft vor Probleme. Aus diesem Grund wurden in Waldheim 65 Haftplätze für Senioren geschaffen.
Im Seniorentrakt der JVA Waldheim sitzen betagte Insassen ihre Haft ab. Ältere Häftlinge stellen normale Haftanstalten oft vor Probleme. Aus diesem Grund wurden in Waldheim 65 Haftplätze für Senioren geschaffen. Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild
In der JVA Dresden sind sich die Häftlinge Chihiro, Sebastian und Janik einig: Hier vergeht die Zeit anders – zäh und langsam.
In der JVA Dresden sind sich die Häftlinge Chihiro, Sebastian und Janik einig: Hier vergeht die Zeit anders – zäh und langsam. Bild: Matthias Hiekel/dpa
Wer in der JVA Dresden zu Besuch kommt, fährt durch den Hammerweg an langen Mauern vorbei.
Wer in der JVA Dresden zu Besuch kommt, fährt durch den Hammerweg an langen Mauern vorbei. Bild: Arno Burgi/dpa
Der Riegel erscheint alle drei Monate. Die neuste Ausgabe kann auf der Website des Vereins „Hammer Weg“ heruntergeladen werden.
Der Riegel erscheint alle drei Monate. Die neuste Ausgabe kann auf der Website des Vereins „Hammer Weg“ heruntergeladen werden. Bild: Luisa Ederle
Im Seniorentrakt der JVA Waldheim sitzen betagte Insassen ihre Haft ab. Ältere Häftlinge stellen normale Haftanstalten oft vor Probleme. Aus diesem Grund wurden in Waldheim 65 Haftplätze für Senioren geschaffen.
Im Seniorentrakt der JVA Waldheim sitzen betagte Insassen ihre Haft ab. Ältere Häftlinge stellen normale Haftanstalten oft vor Probleme. Aus diesem Grund wurden in Waldheim 65 Haftplätze für Senioren geschaffen. Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild
In der JVA Dresden sind sich die Häftlinge Chihiro, Sebastian und Janik einig: Hier vergeht die Zeit anders – zäh und langsam.
In der JVA Dresden sind sich die Häftlinge Chihiro, Sebastian und Janik einig: Hier vergeht die Zeit anders – zäh und langsam. Bild: Matthias Hiekel/dpa
Sachsen
Zurück ins Leben: Wie Gefangene in Dresden ihre zweite Chance nutzen
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der JVA Dresden zeigen Bildung und Engagement neue Wege nach der Haft – eine Psychologin und ein ehemaliger Häftling berichten, wie schwer der Neuanfang ist.

Die JVA Dresden ist nicht leicht zu erreichen – der Bus dorthin wurde abgeschafft, Besucher ohne Auto müssen einen Rufbus bestellen. Bevor man am Eingang am Hammerweg ankommt, fährt man an einer endlosen Betonmauer vorbei.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
17.10.2025
4 min.
Neues Polizeigesetz: Sachsen stärkt Schutz vor häuslicher Gewalt
Sachsen will den Schutz vor häuslicher Gewalt stärken (gestellte Szene).
Der neue Entwurf zum sächsischen Polizeigesetz reagiert auf die steigende Zahl von Fällen häuslicher Gewalt. Er sieht mehr Handlungsspielraum für die Polizei vor – auch zum Schutz von Angehörigen.
Luisa Ederle
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
04.03.2025
4 min.
Sachse kommt nach mehr als drei Jahren aus Horror-Gefängnis auf Kuba frei
Haben mehr als drei Jahre um den inhaftierten Deutsch-Kubaner Luis Frómeta Compte gebangt: die Töchter Maria (l) und Janie (r) und Ehefrau Silke.
Weil er eine regierungskritische Demo in seiner Heimat Kuba gefilmt haben soll, wurde ein Dresdner zu 15 Jahren Haft verurteilt. Jetzt wurde er freigelassen.
Jürgen Becker
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
Mehr Artikel