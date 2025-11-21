Zurück ins Leben: Wie Gefangene in Dresden ihre zweite Chance nutzen

In der JVA Dresden zeigen Bildung und Engagement neue Wege nach der Haft – eine Psychologin und ein ehemaliger Häftling berichten, wie schwer der Neuanfang ist.

Die JVA Dresden ist nicht leicht zu erreichen – der Bus dorthin wurde abgeschafft, Besucher ohne Auto müssen einen Rufbus bestellen. Bevor man am Eingang am Hammerweg ankommt, fährt man an einer endlosen Betonmauer vorbei.