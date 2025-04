Im Westen der USA erwacht der Widerstand

Mehr als 80.000 Amerikaner jubeln Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez bei ihrer Protesttour gegen die Oligarchen-Herrschaft zu. Ihre Forderungen sind alt, werden aber zunehmend populär.

Es ist die Rede seines Lebens. Bernie Sanders hat die kämpferische Philippika gegen die Gier der Reichen und die soziale Ungerechtigkeit im Land im Laufe seines 50-jährigen Politikerlebens so oder so ähnlich bestimmt tausend Mal vorgetragen – doch noch nie vor so viel Publikum wie heute und mit einem so starken aktuellen Widerhall.