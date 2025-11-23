US-Präsident trifft neuen New Yorker Bürgermeister: „Faschist“, „Kommunist“, Blutsbruder?

Vor Kurzem noch hatte der Präsident den neuen New Yorker Bürgermeister als „durchgeknallten Marxisten“ beschimpft und der ihn als „Faschisten“. Plötzlich lobt Trump Mamdani.

Die beiden Männer haben schon ein paar Minuten Freundlichkeiten ausgetauscht, als eine Frage die ungewöhnlich entspannte Stimmung im Weißen Haus doch noch zu stören droht. „Denken Sie immer noch, dass Präsident Trump ein Faschist ist?“, will eine Reporterin vom neuen New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani wissen. „Ich habe darüber...