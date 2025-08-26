„Wir schaffen das!“: Wo Merkel ihren Slogan herhatte

Vor zehn Jahren sprach Angela Merkel jenen Satz, der oft negativ nachhallte. Ob sie ihn von US-Präsident Obama übernahm oder von dessen Vorbild, ist unklar. Eine Spurensuche zu Obamas „Yes, we can“ und Merkels „Wir schaffen das“.

Was haben Barack Obama und Angela Merkel gemeinsam? Außer natürlich, dass beide früher Regierungschefs waren. Beide versuchten vor vielen Jahren, mit demselben Slogan zu punkten. Einem Slogan, der wiederum auf dieselbe Quelle zurückgeht: einen kleinen rundlichen Mann mit gelbem Helm und breitem Werkzeuggürtel. Erkannt? Bob, der Baumeister.