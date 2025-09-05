Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wirtschaft
Nach dem Labubu-Hype: Die Monchhichis sind zurück und sorgen für mächtig Umsatz
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Sommer 2025 waren sie plötzlich überall: die Labubus. Doch nun feiern ihre Urahnen ein Comeback. Der japanische Hersteller baut sogar seine Produktionskapazitäten aus.

Tokyo.

Klein, pelzig, durchaus kostspielig und sehr beliebt: Nein, die Rede ist nicht von den Labubu-Figuren mit dem boshaften Grinsen. Sondern von ihren Quasi-Vorfahren: den Monchhichis.

Was im zu Ende gehenden Sommer 2025 der Hype um die Labubus aus China war, das war in den 70er und 80er Jahren die Monchichi-Welle, die von Japan aus um die Welt ging. Die affenähnlichen Püppchen wurden 1974 vom Spielwarenhersteller Sekiguchi auf den Markt gebracht.

Umsatz bei Sekiguchi hat sich verdoppelt

Quasi allgegenwärtig waren die kleinen Äffchen – gerne mit Nuckeldaumen im Mund. Es gab Zeichentrickserien, haufenweise Accessoires und 1979 gar ein Monchichi-Lied. Und nun lebt der Hype um die Labubu-Ahnen wieder auf, wie das Portal „Bloomberg“ berichtet.

Demnach sei die Nachfrage nach den niedlichen Affenwesen so groß, wie seit der Hochzeit in den 70ern und 80ern nicht mehr. Laut Hersteller Sekiguchi habe sich der Umsatz bis Februar 2025 auf 4,6 Milliarden Yen (26 Millionen Euro) mehr als verdoppelt. Insbesondere das Auslandsgeschäft sei angewachsen, mache 40 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Januar 2016: Monchhichis bei der Nürnberger Spielwarenmesse.
Januar 2016: Monchhichis bei der Nürnberger Spielwarenmesse. Bild: imago/Revierfoto
Januar 2016: Monchhichis bei der Nürnberger Spielwarenmesse.
Januar 2016: Monchhichis bei der Nürnberger Spielwarenmesse. Bild: imago/Revierfoto

Die Japaner hätten aufgrund der hohen Nachfrage bereits ihre Produktionskapazitäten in China ausgebaut und prüften nun, ob sie das Lizenzgeschäft erweitern. Toshitaka Yoshino, Präsident und CEO von Sekiguchi, machte gegenüber „Bloomberg“ eine klare Ansage: „Wir wollen die Welt einfach mit Monchichi überschwemmen.“

Schub durch K-Pop-Musikerin

Das Monchichi-Revival begann offenbar erst in den letzten zwei Jahren, zunächst in Thailand sowie Südkorea. Einen weiteren Schub habe den Mini-Äffchen dann ein Social-Media-Posting von Lisa, ihres Zeichens Mitglied der K-Pop-Girlband Blackpink, beim Shopping von Monchichi-Artikeln. Laut „Bloomberg“ sei sie auch verantwortlich für den Hype um die Labubus.

„Neben dem schwachen Yen, der die Nachfrage aus Europa und den USA verstärkte, kam plötzlich alles zusammen“, so Yoshino Sekiguchi. Und betont: „Die Verkäufe sind extrem stark.“

Dennoch bleibt der Firmenchef auf dem Teppich. Ja, die Produktionskapazitäten wurden ausgebaut – aber übereilte Neueinstellungen werden vermieden. Sekiguchi blickt mit Vorsicht auf den neuerlichen Hype: „Was sich heute verkauft, verkauft sich eines Tages nicht mehr.“

Neuer Fokus auf erwachsene Kunden

Übrigens: Um den langfristigen Erfolg der Monchhichis zu sichern, nehmen die Japaner nun das erwachsene Publikum ins Visier. Diese hätten – im Gegensatz zum Nachwuchs - nicht nur eigene Kaufkraft, sondern bleiben einer Marke auch länger treu.

„Es setzt sich immer mehr durch, dass Erwachsene solche Spielzeuge für sich selbst kaufen“, so Yoshino Sekiguchi. Und: „Monchichi wird endlich als Charakter wahrgenommen – nicht bloß als Spielzeug.“ (phy)

