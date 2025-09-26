Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Fußbett hat Birkenstock weltberühmt gemacht. Inzwischen verkauft das Unternehmen so viele Sandalen, dass die Fertigung durch einen Fabrikkauf in Sachsen erweitert werden soll.
Das Fußbett hat Birkenstock weltberühmt gemacht. Inzwischen verkauft das Unternehmen so viele Sandalen, dass die Fertigung durch einen Fabrikkauf in Sachsen erweitert werden soll. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Das Fußbett hat Birkenstock weltberühmt gemacht. Inzwischen verkauft das Unternehmen so viele Sandalen, dass die Fertigung durch einen Fabrikkauf in Sachsen erweitert werden soll.
Das Fußbett hat Birkenstock weltberühmt gemacht. Inzwischen verkauft das Unternehmen so viele Sandalen, dass die Fertigung durch einen Fabrikkauf in Sachsen erweitert werden soll. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Wirtschaft regional
Bei Birkenstock läuft es: Schuhhersteller kauft in Sachsen Fabrik für 18 Millionen Euro
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schuhhandel in Deutschland kriselt. Doch Birkenstock trotzt diesem Trend - und hat deshalb jetzt sogar eine Fabrik in Sachsen bei Dresden gekauft, um die Produktion weiter hochzufahren.

Dresden.

Die Schuhkette Onygo ist pleite, musste zuletzt ihre 23 Filialen schließen. Auch Traditionshändler wie Schuh Graf, Reno oder Görtz erwischte es. Sie mussten Insolvenz anmelden, Läden dichtmachen. Bei Birkenstock läuft es hingegen wie am Schnürchen: Früher oft belächelt, ist diese Marke inzwischen Kult. So hat das Unternehmen jetzt nicht nur seine Umsatzprognose für dieses Jahr angehoben, sondern auch den Kauf einer weiteren Produktionsanlage mitgeteilt.

Sachsen-Werk soll Sandalen, Clogs und Fußbetten produzieren

Birkenstock übernimmt eine Fabrik bei Dresden. Der Nettokaufpreis liegt den Angaben zufolge bei 18 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Möglichkeit zum Erwerb habe sich durch die Insolvenz des bisherigen Eigentümers ergeben. Zuvor hatte unter anderem das „Handelsblatt“ darüber berichtet.

Die Anlage bei Dresden umfasst laut Birkenstock 78.000 Quadratmeter Produktions- und Logistikfläche. Das entspricht in etwa der Größe von elf Fußballfeldern. Der Kauf sei günstiger als ein Neubau, so das Unternehmen. Zudem könnten dadurch die Fertigungskapazitäten schneller erweitert werden. Geplant ist, dass die Fabrik bis Ende des Geschäftsjahres 2027 in Betrieb genommen wird. Hergestellt werden sollen dort Sandalen, Clogs und Fußbetten. Weitere Details zur Übernahme nannte Birkenstock nicht. Das Unternehmen erklärte aber, man wolle weiter expandieren und halte Ausschau nach weiteren Produktionsmöglichkeiten in der Europäischen Union.

Umsatzprognose angehoben

Birkenstock hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Für das vierte Quartal erwarte die Firma einen Umsatz von mindestens 520 Millionen Euro, teilte Birkenstock am Donnerstag vor einem Investorentreffen mit. Das entspreche einem währungsbereinigten Wachstum von mindestens 18 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 ergebe sich damit ein Umsatz von mindestens 2,09 Milliarden Euro.

Birkenstock größter Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie

Birkenstock gehört nicht nur zu den Top Five der internationalen Schuh-Branche, sondern ist zugleich eine der bekanntesten deutschen Marken weltweit. Mehrheitseigentümer des traditionsreichen Familienunternehmens in sechster Generation ist inzwischen zwar die Beteiligungsgesellschaft L Catterton, hinter der unter anderem der französische Luxusgüterkonzern LVMH und dessen Hauptaktionär Bernard Arnault stehen. Mit rund 5500 Mitarbeitern ist Birkenstock aber der größte Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie. Rund jeder vierte Beschäftigte der Branche arbeitet bei Birkenstock. Seit Anfang 2013 wurden über 3000 neue Arbeitsplätze geschaffen, und zwar fast ausnahmslos in Deutschland. Denn Birkenstock produziert den Großteil seiner Produkte an eigenen Produktionsstandorten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen - und in Sachsen.

Weltweit größter Birkenstock-Standort befindet sich in Sachsen

Der weltweit größte Birkenstock-Standort befindet sich nach Unternehmensangaben in Görlitz. Dort werden Fußbettungen und Sohlen hergestellt. Außerdem kommen in dem Werk alle Komponenten – Sohle, Fußbett, Schäfte und Schnallen – zusammen und werden in der Endmontage zu den weltweit bekannten Sandalen-Klassikern verarbeitet. Rund 1900 Mitarbeiter hat das Görlitzer Werk inzwischen. In den vergangenen Jahren sind zweistellige Millionenbeträge in die Erweiterung dieses Standort geflossen. So sind neue Produktionslinien für Fußbett- und Kork-Latex-Sandalen aufgebaut worden. Größter Abnehmer des Görlitzer Werks seien die USA, der am schnellsten wachsende Markt sei der asiatische, wie es heißt. (juerg/dpa)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
18.09.2025
4 min.
Chinesischer Online-Riese übernimmt die Ketten Media-Markt und Saturn
Das Bundeskartellamt hat die Übernahme der Media-Markt-Saturn-Mutter Ceconomy durch JD.com gebilligt.
Jetzt ist es so gut wie fix: Das Bundeskartellamt billigt die Übernahme von Media-Markt-Saturn durch den chinesischen E-Commerce-Giganten JD.com. Doch was bedeutet das für die Läden, Mitarbeiter und Kunden auch in Sachsen?
Jürgen Becker
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
03.09.2025
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Fahrschule sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
Mehr Artikel