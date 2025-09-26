Bei Birkenstock läuft es: Schuhhersteller kauft in Sachsen Fabrik für 18 Millionen Euro

Der Schuhhandel in Deutschland kriselt. Doch Birkenstock trotzt diesem Trend - und hat deshalb jetzt sogar eine Fabrik in Sachsen bei Dresden gekauft, um die Produktion weiter hochzufahren.

Dresden. Die Schuhkette Onygo ist pleite, musste zuletzt ihre 23 Filialen schließen. Auch Traditionshändler wie Schuh Graf, Reno oder Görtz erwischte es. Sie mussten Insolvenz anmelden, Läden dichtmachen. Bei Birkenstock läuft es hingegen wie am Schnürchen: Früher oft belächelt, ist diese Marke inzwischen Kult. So hat das Unternehmen jetzt nicht nur seine Umsatzprognose für dieses Jahr angehoben, sondern auch den Kauf einer weiteren Produktionsanlage mitgeteilt.

Sachsen-Werk soll Sandalen, Clogs und Fußbetten produzieren

Birkenstock übernimmt eine Fabrik bei Dresden. Der Nettokaufpreis liegt den Angaben zufolge bei 18 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Möglichkeit zum Erwerb habe sich durch die Insolvenz des bisherigen Eigentümers ergeben. Zuvor hatte unter anderem das „Handelsblatt“ darüber berichtet.

Die Anlage bei Dresden umfasst laut Birkenstock 78.000 Quadratmeter Produktions- und Logistikfläche. Das entspricht in etwa der Größe von elf Fußballfeldern. Der Kauf sei günstiger als ein Neubau, so das Unternehmen. Zudem könnten dadurch die Fertigungskapazitäten schneller erweitert werden. Geplant ist, dass die Fabrik bis Ende des Geschäftsjahres 2027 in Betrieb genommen wird. Hergestellt werden sollen dort Sandalen, Clogs und Fußbetten. Weitere Details zur Übernahme nannte Birkenstock nicht. Das Unternehmen erklärte aber, man wolle weiter expandieren und halte Ausschau nach weiteren Produktionsmöglichkeiten in der Europäischen Union.

Umsatzprognose angehoben

Birkenstock hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Für das vierte Quartal erwarte die Firma einen Umsatz von mindestens 520 Millionen Euro, teilte Birkenstock am Donnerstag vor einem Investorentreffen mit. Das entspreche einem währungsbereinigten Wachstum von mindestens 18 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 ergebe sich damit ein Umsatz von mindestens 2,09 Milliarden Euro.

Birkenstock größter Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie

Birkenstock gehört nicht nur zu den Top Five der internationalen Schuh-Branche, sondern ist zugleich eine der bekanntesten deutschen Marken weltweit. Mehrheitseigentümer des traditionsreichen Familienunternehmens in sechster Generation ist inzwischen zwar die Beteiligungsgesellschaft L Catterton, hinter der unter anderem der französische Luxusgüterkonzern LVMH und dessen Hauptaktionär Bernard Arnault stehen. Mit rund 5500 Mitarbeitern ist Birkenstock aber der größte Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie. Rund jeder vierte Beschäftigte der Branche arbeitet bei Birkenstock. Seit Anfang 2013 wurden über 3000 neue Arbeitsplätze geschaffen, und zwar fast ausnahmslos in Deutschland. Denn Birkenstock produziert den Großteil seiner Produkte an eigenen Produktionsstandorten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen - und in Sachsen.

Weltweit größter Birkenstock-Standort befindet sich in Sachsen

Der weltweit größte Birkenstock-Standort befindet sich nach Unternehmensangaben in Görlitz. Dort werden Fußbettungen und Sohlen hergestellt. Außerdem kommen in dem Werk alle Komponenten – Sohle, Fußbett, Schäfte und Schnallen – zusammen und werden in der Endmontage zu den weltweit bekannten Sandalen-Klassikern verarbeitet. Rund 1900 Mitarbeiter hat das Görlitzer Werk inzwischen. In den vergangenen Jahren sind zweistellige Millionenbeträge in die Erweiterung dieses Standort geflossen. So sind neue Produktionslinien für Fußbett- und Kork-Latex-Sandalen aufgebaut worden. Größter Abnehmer des Görlitzer Werks seien die USA, der am schnellsten wachsende Markt sei der asiatische, wie es heißt. (juerg/dpa)