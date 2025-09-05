Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
Wirtschaft regional
Bei Penny gibt’s die Ananas jetzt oben ohne - wieso?
Redakteur
Von Patrick Hyslop
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Das ist der Grund.

Köln.

Oben ohne bei Penny: Der Discounter verkauft ab September Ananas ohne Krone.

Das teilte die Supermarktkette (gehört zur Rewe-Gruppe) nun mit. Demnach wird die Krone bereits bei der Ernte entfernt.

Vorteil der oben-ohne-Ananas laut Penny: Die Krone mache rund 25 Prozent des Fruchtvolumens aus. Durchs Abschneiden wird die Frucht kleiner, braucht also bei Verpackung und Transport weniger Platz. So können mehr Früchte transportiert werden und der CO2-Fußabdruck schrumpft.

Das passiert mit den Blattkronen

Damit nicht genug: Die abgetrennte Blattkronen können in den Ursprungsländern Costa Rica und Ecuador wiederverwendet werden: „Etwa 20 Prozent werden zum Anbau neuer Ananas genutzt und die restlichen 80 Prozent als Dünger.“

Bisher landeten die Ananaskronen mehr oder minder ungenutzt im Hausmüll der Kunden, so der Discounter. Die Ananas-Früchte ohne Krone sollen im Laufe des Jahres in allen mehr als 2000 Penny-Märkten verfügbar sein.

Durchs Köpfen der Ananas ändere sich nur die Optik, beruhigt Penny. Qualität und Haltbarkeit der Früchte bleibe gleich, das hätten ausgiebige Tests gezeigt.

In Deutschland gibt es insgesamt 2130 Penny-Märkte mit etwa 31.000 Mitarbeitern, im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Kette alleine in der Bundesrepublik etwa zehn Milliarden Euro Umsatz. (phy)

