BMW präsentiert „neue Ära des Elektroautos“ auf der IAA Mobility – Was hat das Leipziger Werk davon?

Neues Design, bessere Reichweite, Nachhaltigkeit – der Münchner Hersteller verspricht seinen Kunden eine Revolution. Impulse kamen auch aus Leipzig. Werden die neuen Modelle bald in Sachsen gebaut?

Für Bescheidenheit ist BMW noch nie bekannt gewesen. Und so setzte Konzernchef Oliver Zipse am Freitag auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) in München gleich ganz hoch an: „Ich habe 2021 versprochen, BMW in eine neue Ära zu führen. Heute, genau vier Jahre später, lösen wir dieses Versprechen ein.“