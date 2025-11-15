Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jens Liebold ist Schichtführer in der Farbmischerei von Vowalon und seit 1996 dabei.
Jens Liebold ist Schichtführer in der Farbmischerei von Vowalon und seit 1996 dabei. Bild: David Rötzschke
Textilexperte Anton Schumann sieht gewisse Chancen für die Textilindustrie in der Region.
Textilexperte Anton Schumann sieht gewisse Chancen für die Textilindustrie in der Region. Bild: Johanna Eisner
Die Geschwister Gregor und Mareen Götz, Geschäftsführung von Vowalon, im Gespräch mit dem vogtländischen Landrat Thomas Hennig.
Die Geschwister Gregor und Mareen Götz, Geschäftsführung von Vowalon, im Gespräch mit dem vogtländischen Landrat Thomas Hennig. Bild: David Rötzschke
Jens Liebold ist Schichtführer in der Farbmischerei von Vowalon und seit 1996 dabei.
Jens Liebold ist Schichtführer in der Farbmischerei von Vowalon und seit 1996 dabei. Bild: David Rötzschke
Textilexperte Anton Schumann sieht gewisse Chancen für die Textilindustrie in der Region.
Textilexperte Anton Schumann sieht gewisse Chancen für die Textilindustrie in der Region. Bild: Johanna Eisner
Die Geschwister Gregor und Mareen Götz, Geschäftsführung von Vowalon, im Gespräch mit dem vogtländischen Landrat Thomas Hennig.
Die Geschwister Gregor und Mareen Götz, Geschäftsführung von Vowalon, im Gespräch mit dem vogtländischen Landrat Thomas Hennig. Bild: David Rötzschke
Wirtschaft regional
„Die Autobranche ist für viele ein No-Go“: Wie Sachsens Textilindustrie auf die Automobilkrise reagiert
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Absatzschwierigkeiten bei VW & Co. treffen auch Textilhersteller, die zum Beispiel Dachhimmel oder Sitzbezüge produzieren. Ein Unternehmen im Vogtland will sich teilweise umstellen – wie geht das?

Als bei den olympischen Spielen 2024 in Paris ein Ballon in die Luft stieg, stieg auch ein Stück Vogtland mit. Denn im Ballon steckten Textilien der Vowalon Beschichtung GmbH. Der Hersteller aus Treuen, der im Sommer seinen 125. Geburtstag gefeiert hat, lebt schon lange nicht mehr von Wachstuchdecken. Auch wenn das „Wa“ noch im Namen steckt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Michael Müller
22.08.2025
3 min.
Knallbunt oder einfach nur golden: Im Vogtland kann man die Lieblingstasche selbst designen
Mareen Götz mit einer Tasche aus der Edition zum 125. Jubiläum von Vowalon Treuen.
Zum Jubiläum muss es immer etwas Goldenes sein. Da macht die Firma Vowalon Treuen zu ihrem 125-Jährigen keine Ausnahme. Fündig werden Modebewusste im firmeneigenen Taschen-Shop.
Cornelia Henze
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
19:54 Uhr
2 min.
Thüringer HC feiert klaren Heimsieg
Rikke Hoffbeck Petersen und die Bundesliga-Handballerinen des Thüringer HC ließen TuS Metzingen keine Chance.
Im letzten Bundesligaspiel vor der WM zeigen die Thüringer Handballerinnen gegen Metzingen einen dominanten Auftritt. Schon zur Pause führen sie deutlich.
20.08.2025
4 min.
Nach 125 Jahren Vowalon im Vogtland gibt es Auf und Ab: „Nach Tschechien gehen wollen wir nicht“
Jens Liebold ist einer von 230 Vowalon-Mitarbeitern. Der Schichtführer in der Mischerei ist seit 1996 im Betrieb und wird am Samstag zur 125. Jubiläumsfeier mit dabei sein.
Kunstleder aus Treuen geht um die Welt und beschert dem Hersteller dieses Jahr 50 Millionen Euro Umsatz. 2026 sogar 55 Millionen. Aber die Inhaber haben Sorgen - es gibt eine Ansage an die Politik.
Cornelia Henze
Mehr Artikel