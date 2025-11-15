„Die Autobranche ist für viele ein No-Go“: Wie Sachsens Textilindustrie auf die Automobilkrise reagiert

Die Absatzschwierigkeiten bei VW & Co. treffen auch Textilhersteller, die zum Beispiel Dachhimmel oder Sitzbezüge produzieren. Ein Unternehmen im Vogtland will sich teilweise umstellen – wie geht das?

Als bei den olympischen Spielen 2024 in Paris ein Ballon in die Luft stieg, stieg auch ein Stück Vogtland mit. Denn im Ballon steckten Textilien der Vowalon Beschichtung GmbH. Der Hersteller aus Treuen, der im Sommer seinen 125. Geburtstag gefeiert hat, lebt schon lange nicht mehr von Wachstuchdecken. Auch wenn das „Wa“ noch im Namen steckt.... Als bei den olympischen Spielen 2024 in Paris ein Ballon in die Luft stieg, stieg auch ein Stück Vogtland mit. Denn im Ballon steckten Textilien der Vowalon Beschichtung GmbH. Der Hersteller aus Treuen, der im Sommer seinen 125. Geburtstag gefeiert hat, lebt schon lange nicht mehr von Wachstuchdecken. Auch wenn das „Wa“ noch im Namen steckt....