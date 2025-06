Ein Hoch auf die Praxis? Wie eine Schneeberger Schule mit Unternehmen kooperiert

Die IHK Chemnitz hat eine Studie vorgestellt, die den Wert von Praxisorientierung in der Schule betont. In Schneeberg werden entsprechende Ideen bereits erprobt. Die „Freie Presse“ war vor Ort.

Schneeberg - Es ist die sechste Schulstunde in der Oberschule Bergstadt Schneeberg. Im Anbau im Hinterhof sitzen zwei achte Klassen, in etwa 35 Schülerinnen und Schüler. Der Beamer wirft keine Rechenaufgaben, sondern Wärmepumpen, Rohre und Flächenheizungen an die Wand. Vor den Schülern steht kein Lehrer, sondern der Abteilungsleiter „Gas...