Endspurt für den Preis „Sachsens Unternehmer des Jahres 2025“: Acht Männer träumen von der „Träumenden“

Finale im 20. Wettbewerb „Sachsens Unternehmer des Jahres“: Am Freitag werden in Dresdens Gläserner VW-Manufaktur die Sieger gekürt. Wir stellen die Anwärter für den Hauptpreis vor.

Dresden. So viele Finalisten gab es noch nie in der 20-jährigen Geschichte des Wettbewerbs „Sachsens Unternehmer des Jahres“: Acht Männer - zwei Trios und ein Duo - haben es letztlich unter die Top-3 geschafft. Aber nur ein Team wird „Die Träumende“ bei der Jubiläumsgala am Freitagabend in Dresdens Gläserner VW-Manufaktur erhalten. Für die vergoldete Bronze-Statue von Malgorzata Chodakowska hatte es insgesamt 55 Bewerbungen gegeben, mehr als die Hälfte davon aus dem Direktionsbezirk Dresden. An acht Absendern sind Frauen beteiligt und führen die Geschäfte. Die teilnehmenden Firmen repräsentieren 4175 Beschäftigte und ein Jahresgeschäft von gut einer Milliarde Euro – ein starkes Stück Sachsen. Mit 192 Millionen Euro und 680 Mitarbeitenden stellt die Bautzener Hentschke Bau GmbH den Primus bei Umsatz und Personalgröße.

Doch auch viele kleine Betriebe waren scharf auf die begehrte Siegertrophäe – ausdrücklich kein Wanderpokal, sondern letztlich im Besitz der Sieger. Eine Teilnahme war bereits ab zehn Beschäftigten und 500.000 Euro Jahresumsatz möglich. Einige versuchen es immer wieder. Den längsten Atem haben Walter Stuber und Dirk Eckart vom Gerüstbauer Gemeinhardt Service in Roßwein mit nunmehr neun Anläufen. Auch Dietmar Tietz von der WT Energiesysteme Riesa GmbH ist Wiederholungstäter. Er schafft es, diesmal mit zwei Mitstreitern, erneut ins Finale. Der Dreikampf ist eine reine Männerrunde. Und wer von ihnen holt sich die schöne Grazie ins Haus und strahlt mit ihr um die Wette?

Digitalisierer des Mittelstands

Das Führungsteam der N+P Informationssysteme GmbH in Meerane: Vater Jens Hertwig (M.) und seine Söhne Paul (l.) und Till (r.). Der IT-Systemanbieter ist auch an Großprojekten der Europäischen Union beteiligt. Bild: N+P Informationssysteme Das Führungsteam der N+P Informationssysteme GmbH in Meerane: Vater Jens Hertwig (M.) und seine Söhne Paul (l.) und Till (r.). Der IT-Systemanbieter ist auch an Großprojekten der Europäischen Union beteiligt. Bild: N+P Informationssysteme

Jens Hertwig (65) und seine Söhne Paul (37) und Till (34) sind die Macher bei der N+P Informationssysteme GmbH in Meerane. Das Trio treibt seit vielen Jahren die Digitalisierung im produzierenden Gewerbe voran. „Besonders beeindruckt die technologische Tiefe mit eigenentwickelten Lösungen wie digitalen Zwillingen sowie die klare Positionierung im Mittelstand“, heißt es von der Unternehmerpreis-Jury. Der Familienbetrieb wächst seit der Gründung 1990 kontinuierlich – und ausschließlich aus eigener Kraft. Aus den vier Beschäftigten vom Start sind inzwischen 220 an sieben deutschen Standorten geworden. Das Unternehmen hat sich als Partner der Fertigungs- und Bauindustrie etabliert und ist ein führender Anbieter für digitales Immobilienmanagement. Seine Innovationskraft kommt auch bei europäischen Großvorhaben zum Tragen. Im Rahmen der strategischen Förderprojekte entwickelt N+P souveräne Cloud-Software „Made in EU“ für Anwendungen in „smarten“ Gebäuden, die intelligent gesteuert werden, etwa um Energie zu sparen, den Komfort zu erhöhen und die Sicherheit zu gewährleisten. Der Familienbetrieb stehe beispielhaft für eine nachhaltige, innovationsgetriebene Unternehmensführung, lobt die Jury. Hinzu komme ein großes soziales, kulturelles und ehrenamtliches Engagement in der Region. Der Vorzeigebetrieb wurde bereits mehrfach ausgezeichnet – auch mit dem Wachstumspreis der Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau und mit Sachsens Digitalpreis. Kommt nun ein weiterer hinzu?

N+P Informationssysteme GmbH, Meerane: Beschäftigte: 220, Umsatz 2024: 30 Millionen Euro

Ein Duo, das für Bewegung sorgt

Die Chefs und Inhaber der Orthopädie- und Rehatechnik Dresden GmbH, Thomas Hänel-Schwarz und Thomas Mitzenheim (v.l.n.r.), haben gut Lachen. Sie sind unter den drei Finalisten im Unternehmer-Wettbewerb. Bild: Orthopädie- und Rehatechnik Dresden Die Chefs und Inhaber der Orthopädie- und Rehatechnik Dresden GmbH, Thomas Hänel-Schwarz und Thomas Mitzenheim (v.l.n.r.), haben gut Lachen. Sie sind unter den drei Finalisten im Unternehmer-Wettbewerb. Bild: Orthopädie- und Rehatechnik Dresden

Die Orthopädie- und Rehatechnik Dresden GmbH beeindruckt die Jury „durch verantwortungsvolle Marktführerschaft und werteorientierte Unternehmenskultur“. Thomas Hänel-Schwarz (56) und Thomas Mitzenheim (57), ihre Chefs und Inhaber, verzichteten trotz starker Marktposition auf aggressive Preisstrategien und setzten auf Qualität, Mitarbeiterbindung und soziale Verantwortung. Besonders hervorzuheben sei das langfristige Engagement in Selbsthilfegruppen und sozialen Projekten, so die Juroren. Zugleich zeige das Duo „eine bemerkenswerte Haltung gegenüber politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – mit konstruktiver Kritik, eigenen Lösungsansätzen und einem klaren Blick in die Zukunft“. Die Ausgründung aus der Dresdner Uniklinik war 1991 mit 39 Mitarbeitenden gestartet. Mittlerweile ist sie mit über 300 Beschäftigten 17 Mal in Ostsachsen vertreten und bietet das gesamte Sortiment der Orthopädie-, Orthopädieschuh-und Rehatechnik sowie des Sanitätsfachhandels an. Die Chefs setzen auf modernste Technologien und Software. Mit 3D-Objektscannern und Fräs-Werkzeugen entstehen hochpräzise Modelle, über welche sich auch Prothesenschäfte aus Faserverbundstoff herstellen lassen. Vor allem Hand- und Fingerversorgungen kommen aus dem 3-D-Drucker. Die Unternehmer forschen gemeinsam mit der TU Dresden und der Fraunhofer-Gesellschaft. Ihre Firma wächst kontinuierlich und organisch – und sie mussten noch nie einen Verlust ausweisen. All das sind preisverdächtige Argumente.

Orthopädie- und Rehatechnik Dresden GmbH: Beschäftigte: 343, Umsatz 2024: 31 Millionen Euro

Umweltbewusste Stromer

Michael Bohnefeld, Dietmar Tietz und Marek Reschke (v.l.n.r) sind die geschäftsführenden Gesellschafter der WT Energiesysteme GmbH in Riesa. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Planung, Errichtung und Modernisierung von Umspannwerken. Bild: WT Energiesysteme Michael Bohnefeld, Dietmar Tietz und Marek Reschke (v.l.n.r) sind die geschäftsführenden Gesellschafter der WT Energiesysteme GmbH in Riesa. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Planung, Errichtung und Modernisierung von Umspannwerken. Bild: WT Energiesysteme

Dietmar Tietz (61) ist Wiederholungstäter. Der Chef und Mehrheitseigner der WT Energiesysteme GmbH in Riesa stand bereits 2022 auf dem Siegerpodest. Doch den Titel gewannen andere. Das stachelte ihn an, erneut ins Rennen zu gehen: mit neuen Argumenten und seinen Kompagnons Michael Bohnefeld (47) und Marek Reschke (46). 2002 mit vier Beschäftigten gegründet, peilt das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr (30. Juni) mit gut 130 Leuten 150 Millionen an - mit Umspannwerken für Solar-, Wind- und Biogasanlagen sowie dazugehörigen Schaltschränken. Auch wenn die Riesaer mit Niederlassung in Dresden von der Neuausrichtung der Politik hin zu erneuerbarer Energie profitieren, ist ihr Erfolg kein Selbstläufer. Durch strategische Zukäufe von vier sächsischen Betrieben haben sie sich unabhängiger gemacht. Angesichts der hohen Nachfrage will sich das Unternehmen für 30 Millionen Euro erweitern: um einen Bürokomplex, eine Werkhalle, eine Kantine und perspektivisch um ein Ausbildungszentrum mit Trainings-Umspannwerk. Die Jury spricht von „eindrucksvoller wirtschaftlicher Entwicklung, klarer Werteorientierung und unternehmerischem Mut“. Sie unterstreicht die Stabilität und Effizienz der Firma, die mitarbeiterorientierte Führung und ihr soziales Engagement. Das Führungstrio vereine „Erfolg, unternehmerischen Mut und gesellschaftliche Verantwortung auf vorbildliche Weise“, heißt es. Die Chefs gehen manchmal gemeinsam Angeln. Haben sie diesmal Sachsens Unternehmerkrone am Haken?

WT Energiesysteme GmbH, Riesa: Beschäftigte: 101, Umsatz 2023/24: 90 Millionen Euro

Die Initiatoren des Wettbewerbs

