Erfolgreicher Unternehmer und Mäzen für Kultur, Wissenschaft und Sport: Industrieverein Sachsen ehrt Hans J. Naumann

Der Inhaber der Maschinenbau-Gruppe Niles-Simmons-Hegenscheidt feierte am 5. Mai seinen 90. Geburtstag. Doch von Ruhestand will der Unternehmer nichts wissen.

Er gehört zu den Unternehmern, die das wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Leben in Sachsen und speziell in Chemnitz seit der Wende maßgeblich mitgeprägt haben. Zwei Jahrzehnte stand Prof. Dr. Ing E.h. Hans J. Naumann an der Spitze des Industrievereins Sachsen 1828, seit 2017 ist er Ehrenpräsident. Zu Ehren seines 90....