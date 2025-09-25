Es trifft nur Deutschland: Autozulieferer Bosch streicht 13.000 Jobs

Beim baden-württembergischen Autoteilezulieferer Bosch plant man einen drastischen Stellenabbau. Es ist nicht das erste Mal, dass die Schwaben Jobs streichen.

Gerlingen/Dresden. Die Krise der Autobranche trifft nun auch den Zulieferer Bosch immer härter. Den Beschäftigten steht ein massiver Stellenabbau bevor: 13.000 Stellen sollen wegfallen, laut Bild-Zeitung alle an deutschen Standorten. Betroffen von den Streichungen sind Arbeitsplätze in der kriselnden Zulieferersparte Bosch Mobility.

„Neben den betroffenen Werken in der Zulieferindustrie für E-Mobilität und Verbrenner-Motoren sind auch Zentralfunktionen und Vertrieb betroffen“, so Stefan Grosch, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH gegenüber der Zeitung.

Laut „Bild“ sind folgende Standorte betroffen:

Stuttgart-Feuerbach

Waiblingen (Kompletteinstellung der Produktion)

Schwieberdingen

Bühl/Bühlertal

Homburg (Saarland)

Grund für die drastische Aktion laut Bosch: „Der andauernde Strukturwandel sowie ein sehr hoher Preis- und Wettbewerbsdruck in der globalen Automobilindustrie.“ Dazu kämen noch E-Mobilität und automatisiertes Fahren.

Schon vergangenes Jahr hatte der Autozulieferer mit Sitz im baden-württembergischen Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) verlautbart, 9.000 Jobs weltweit zu streichen. Im Jahr 2024 waren bereits global 11.600 Stellen der Axt zum Opfer gefallen – davon 4.500 in Deutschland.

IG Metall kündigt Widerstand an

Nachdem die Streichungspläne publik wurden, gab es harsche Kritik von Gewerkschaftsseite. „Nach Ihren jüngsten Ankündigungen würde Robert Bosch im Grab rotieren!“, zürnte Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall, in einer Mitteilung gegenüber dem Bosch-Management. „Sie treten die Werte mit Füßen, die Bosch erfolgreich gemacht haben: Zuverlässigkeit, Verantwortung und ein faires Miteinander.“

Auch kündigte die IG Metall Widerstand an: „Wir werden uns als IG Metall wehren. Es geht um viele tausend Beschäftigte von Bosch, die ihren Arbeitsplatz verlieren, es geht um deren Familien und es geht um Regionen, die Perspektive, Kaufkraft und Steuereinnahmen verlieren.“

Auch gehe es um den Industriestandort als Ganzes. Zudem warnte die Gewerkschaft vor dem Zerreißen von Zuliefernetzwerken und dem Bruch industrieller Strukturen. Sie forderte Gespräche: „Jetzt gilt es für das Management Verantwortung zu zeigen. Sich mit der IG Metall an einen Tisch zu setzen und Lösungen zu finden. Und das schnell.“

Kosten um 2,5 Milliarden Euro pro Jahr senken

Erst kürzlich hatten Personalvorstand Stefan Grosch und Mobilitätschef Markus Heyn gegenüber der „Stuttgarter Zeitung“ angekündigt, die Kosten des Zulieferergeschäfts um 2,5 Milliarden Euro senken zu müssen – pro Jahr.

Die Maßnahmen sollen bis Ende 2030 abgeschlossen sein, teilte Bosch am Donnerstag mit.

Das Unternehmen gehört zum größten Teil einer Stiftung, die Gewinne werden nicht an Aktionäre ausgeschüttet, sondern fließen ins Unternehmen und sichern Stiftungsprojekte. Der Sparkurs jetzt soll eine Rendite von sieben Prozent in der Autosparte möglich machen. Im vergangenen Jahr schafften die Schwaben lediglich 3,8 Prozent.

Die Mobilitätssparte trägt zu zwei Dritteln zum gesamten Konzernumsatz (etwa 90 Milliarden Euro in 2024) bei, beschäftigt rund 230.000 Menschen an über 100 Produktionsstandorten weltweit. In Sachsen betreibt Bosch Mobility ein Halbleiterwerk am Standort Dresden.

Neben Teilen für Autos stellt Bosch u.a. auch Hausgeräte, Elektrowerkzeuge, Industrie- und Gebäudetechnik her. (phy mit dpa)