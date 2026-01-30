„Für mich das Unwort des Jahres“: So stehen Menschen im Raum Chemnitz zur Lifestyle-Teilzeit

Der Vorschlag aus der CDU, den Anspruch auf Teilzeitarbeit abzuschaffen bzw. zu begrenzen, hat eine bundesweite Debatte ausgelöst. Wer bisher kaum zu Wort kam: die Betroffenen. Was sagen Beschäftigte und Chefs dazu?

Die Formulierung provoziert, und das war wohl auch beabsichtigt: „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“ steht über einem Antrag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion zum Bundesparteitag der CDU im Februar. Der arbeitgebernahe Flügel der Partei verlangt, dass Beschäftigte nur noch bei wichtigen Gründen wie Erziehung, Pflege oder... Die Formulierung provoziert, und das war wohl auch beabsichtigt: „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“ steht über einem Antrag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion zum Bundesparteitag der CDU im Februar. Der arbeitgebernahe Flügel der Partei verlangt, dass Beschäftigte nur noch bei wichtigen Gründen wie Erziehung, Pflege oder...