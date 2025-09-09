Großinvestition bei Komsa in Hartmannsdorf: „Das ist in Deutschland einzigartig“

Wirtschaft regional
Videokonferenz statt Festnetztelefon: Das kommt auch im Mittelstand in Mode. Doch es gibt noch Ängste. Ein Schulungszentrum und eine Partnerschaft mit dem Softwareanbieter Zoom soll Abhilfe schaffen.
Zehn Minuten zu spät in der Videokonferenz? Nicht gerade die feine Art, aber manchmal passiert es eben. Da ist es doch schön, dass die Konferenz-Software dem Zuspätkommer innerhalb weniger Sekunden eine Zusammenfassung des Meetings liefert. Und ihm mitteilt, ob sein Name schon erwähnt wurde. Alles möglich dank Künstlicher Intelligenz (KI).
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.