Christof Legat von Komsa und Nick Tidd von Zoom eröffneten das neue Schulungs- und Technikzentrum in Hartmannsdorf.
Christof Legat von Komsa und Nick Tidd von Zoom eröffneten das neue Schulungs- und Technikzentrum in Hartmannsdorf. Bild: Christoph Ulrich
Wirtschaft regional
Großinvestition bei Komsa in Hartmannsdorf: „Das ist in Deutschland einzigartig“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Videokonferenz statt Festnetztelefon: Das kommt auch im Mittelstand in Mode. Doch es gibt noch Ängste. Ein Schulungszentrum und eine Partnerschaft mit dem Softwareanbieter Zoom soll Abhilfe schaffen.

Zehn Minuten zu spät in der Videokonferenz? Nicht gerade die feine Art, aber manchmal passiert es eben. Da ist es doch schön, dass die Konferenz-Software dem Zuspätkommer innerhalb weniger Sekunden eine Zusammenfassung des Meetings liefert. Und ihm mitteilt, ob sein Name schon erwähnt wurde. Alles möglich dank Künstlicher Intelligenz (KI).
11.06.2025
4 min.
So will der neue Vorstands-Chef die Komsa-Gruppe wieder auf Wachstumskurs bringen
Sieht das Unternehmen auf einem guten Weg: Toni Burger, Vorstandschef der Komsa AG.
Nach einigen Jahren der Konsolidierung sieht der neue Vorstandschef Toni Burger gute Chancen, das Geschäft der Unternehmensgruppe voranzutreiben. Wichtige Voraussetzungen dafür bietet auch ein neu geschaffener Geschäftsbereich.
Christoph Ulrich
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
15.08.2025
5 min.
GK Software mit Rekordumsatz: So verändert KI aus dem Vogtland das Einkaufen bei Aldi, Lidl & Co.
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) und GK-Software-Vorstand Michael Scheibner in der Firmenzentrale in Schöneck.
Zwei Jahre nach dem Ausscheiden des Firmengründers Rainer Gläß will GK Software unter dem neuen Eigentümer in Schöneck bleiben und wachsen. Fast jeder Kunde kommt aber auch schon so beim Einkaufen in Deutschland mit dem Unternehmen in Berührung.
Oliver Hach
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
12:25 Uhr
4 min.
Bundesweiter Warntag per Sirene und Handy
Anzeigetafeln sind Teil des sogenannten Warnmittel-Mix, der sicherstellen soll, dass möglichst jeder eine Warnung erhält.
Mehr Sirenen, neue Technik: Beim alljährlichen Probealarm ist es mancherorts noch lauter geworden als 2024. Woran das liegt und was der Test gebracht hat.
Anne-Beatrice Clasmann, dpa
