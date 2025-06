Gunter Erfurt zeigt sich „schockiert“ über Aus bei Meyer Burger - gibt es noch eine Chance zur Rettung?

Nach den Insolvenzanträgen des Solarherstellers meldet sich der frühere CEO aus Freiberg zu Wort. Was die Insolvenzverwalter jetzt vorhaben.

Erst die Werksschließung vergangenes Jahr in Freiberg, dann vor wenigen Tagen in den USA - und am Wochenende nun die Insolvenzanträge der Standorte in Hohenstein-Ernstthal und Bitterfeld-Wolfen: Mit einem emotionalen Statement hat sich Gunter Erfurt, der ehemalige Vorstandschef von Meyer Burger, zum Aus des Solarherstellers zu Wort gemeldet....