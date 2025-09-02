Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal.
Bild: Meyer Burger
Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal.
Bild: Meyer Burger
Wirtschaft regional
Kein Investor in Sicht: Über 500 Mitarbeiter bei Meyer Burger entlassen
Redakteur
Von Oliver Hach
Im Insolvenzverfahren des Solarherstellers gibt es keine Fortschritte. In Hohenstein-Ernstthal und auch in Sachsen-Anhalt wurde jetzt der Betrieb eingestellt.

Drei Monate nach dem Insolvenzantrag des Schweizer Solar-Unternehmens Meyer Burger für seine verbliebenen Standorte in Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es kaum noch Hoffnung auf Rettung. Die Meyer Burger (Germany) GmbH in Hohenstein-Ernstthal sowie die Solarzellen-Produktion Meyer Burger (Industries) GmbH in Bitterfeld-Wolfen und...
