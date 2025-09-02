Kein Investor in Sicht: Über 500 Mitarbeiter bei Meyer Burger entlassen

Wirtschaft regional
Im Insolvenzverfahren des Solarherstellers gibt es keine Fortschritte. In Hohenstein-Ernstthal und auch in Sachsen-Anhalt wurde jetzt der Betrieb eingestellt.
Drei Monate nach dem Insolvenzantrag des Schweizer Solar-Unternehmens Meyer Burger für seine verbliebenen Standorte in Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es kaum noch Hoffnung auf Rettung. Die Meyer Burger (Germany) GmbH in Hohenstein-Ernstthal sowie die Solarzellen-Produktion Meyer Burger (Industries) GmbH in Bitterfeld-Wolfen und...
