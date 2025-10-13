Krise in Sachsens Baubranche: „Der Wohnungsbau ist weitgehend tot“

Chemnitz. Die Auftragslage der sächsischen Bauunternehmen hat sich zwar leicht gebessert, das lag aber vor allem am Wirtschaftsbau. Über die schwierige Lage in der Branche ein Gespräch mit Robert Momberg, dem Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Ost.

Freie Presse: Herr Momberg, viele Unternehmen und Branchen klagen über die maue Konjunktur in Deutschland. Wie sieht die konjunkturelle Lage in der sächsischen Bauwirtschaft aus?