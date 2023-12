Lokführer streiken ab Donnerstagabend für 24 Stunden

Nachdem auch die Gespräche mit der MRB geplatzt sind, hat die GDL einen neuen Warnstreik angesetzt. Es droht flächendeckender Stillstand in Sachsen. Es gibt aber auch Bahnen, die fahren werden.

Reisende in der Region müssen sich kurz vor dem zweiten Adventswochenende auf Stillstand im Bahnverkehr einrichten. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft ihre Mitglieder zu einem 24-stündigen Warnstreik auf. Der Streik soll am Donnerstag 22 Uhr beginnen und am Freitag um die gleiche Zeit enden. Im Güterverkehr sollen bereits ab...