Mehr günstige Lebensmittel online: Temu will Aldi, Lidl & Co. Kunden abjagen

Steaks, Schweinshaxen oder Weißwürste aus Bayern kann man schon auf der Internet-Plattform Temu kaufen. Auch Snacks und Süßigkeiten gibt es dort zuhauf. Jetzt sucht der chinesische Billigheimer aber offenbar nach neuen „lokalen“ Lieferanten - und will mit einem breiteren Spektrum an Lebensmitteln den Supermärkten und Discountern in Deutschland Konkurrenz machen.

Chemnitz. Temu ist in Deutschland zwar vor allem bekannt für billige Deko- oder Elektroartikel und Kleidung. Die chinesische Online-Plattform mischt aber auch im Milliarden-Geschäft mit Lebensmitteln mit. Aktuell kann man dort zum Beispiel Spareribs für 11,89 Euro pro Kilo kaufen. Drei Kilo Schweinshaxe gibt es für 19,49 oder ein Kilo Leberkäse für 11,90 Euro - alles zum Nulltarif geliefert von der bayerischen Firma Wurstbaron. Nun will Temu aber offenbar Aldi, Lidl, Edeka & Co. noch stärker Konkurrenz machen - und die Produkt-Palette an Lebensmitteln kräftig ausbauen.

Günstiges Fleisch gibt es bei Temu bereits. Bild: Screenshot/Temu Günstiges Fleisch gibt es bei Temu bereits. Bild: Screenshot/Temu

Temu sucht neue Lieferanten in Deutschland und Europa

So wirbt das Portal gerade gezielt um neue Lieferanten in Deutschland und Europa, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet. Sogar ein eigenes Team soll Temu zur Lieferantengewinnung schon zusammengestellt haben. Auch das Angebot an Kosmetik- oder Gartenartikeln will die Plattform erweitern. Dabei können sich Experten durchaus vorstellen, dass Temu für kleinere Hersteller interessant sein könnte, um neue Kunden zu gewinnen.

Wie „lokal“ ist lokal bei Temu?

Die Lebensmittel der neuen Lieferanten will Temu Medienberichten zufolge mit dem Label „lokal“ vermarkten. Wer daraus folgert, dass die Produkte vom Hof um die Ecke kommen, wird dann aber wohl enttäuscht sein. Denn für Temu gilt aus ganz Europa schon als regional.

Das sagen Verbraucherschützer

Verbraucherschützer warnen schon lange davor, Produkte auf der Billig-Plattform Temu zu kaufen. Ihr Vorwurf: Häufig werden Sicherheitsstandards nicht eingehalten, die Waren enthalten giftige Stoffe oder sind schlecht verarbeitet, sodass sie etwa eine Gefahr für Kleinkinder darstellen können. Diese Warnung gilt auch für Lebensmittel, die Temu anbietet. So beklagt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, dass immer wieder gefälschte Lebensmittel und Getränke an den Außengrenzen der EU abgefangen werden. Sie können giftige Pestizide oder Schadstoffe enthalten und somit der Gesundheit schaden.

Experten: Pflichtangaben auf der Verpackung prüfen

Die Verbraucherzentrale Bayern vermutet, dass Temu bei Lebensmitteln zwar hauptsächlich europäische Ware anbieten wird - und diese Produkte müssen den europäischen Standards entsprechen. Beim Kauf rät sie zur Vorsicht und zum Blick auf die Inhaltsstoffe, etwa ob alle Pflichtangaben auf der Verpackung stehen. Dazu gehören zum Beispiel eine Zutatenliste und eine Allergenkennzeichnung. Wer Zweifel habe, könne auch schauen, ob es dasselbe Produkt auch auf einer anderen Plattform oder bei einem anderen Händler gebe, empfehlen die Verbraucherschützer. Dann könne man vergleichen: Sind die Angaben identisch formuliert oder erweckt das Temu-Produkt den Eindruck, dass es gefälscht sein könnte? Der Online-Händlerverband BEVH meldet ebenfalls Bedenken an wegen „nicht immer vollständiger Kennzeichnungen und Verbraucherhinweise für Lebensmittel auf den Produktseiten“.

Verbraucherschützer verweisen zudem auf mögliche Schwierigkeiten bei Reklamationen. Da sei es von Vorteil, wenn Produkte im Laden vor Ort gekauft werden, heißt es. Denn bei Supermärkten oder Discountern könne man das Produkt direkt zurückgeben, wenn es zum Beispiel verschimmelt oder verdorben ist. Auf einem Online-Marktplatz könnte das schwieriger sein, dort muss zum Beispiel bei Temu oft erst eine Rückerstattung beantragt werden. Verbraucherschützer empfehlen daher: Wer Lebensmittel günstig einkaufen wolle, solle lieber auf die Rabattaktionen der Supermärkte und Discounter achten. Aldi, Lidl, Edeka oder Penny hätten oft günstige Sonderangebote für Ware, die man auch länger bevorraten kann.

Temu wächst in Deutschland rasant

Der Online-Markt für Lebensmittel ist bisher sehr klein. Selbst der Branchenriese Amazon hatte damit bisher nur mäßigen Erfolg. Die Online-Plattformen aus China haben sich allerdings in Deutschland rasend schnell etabliert - und sind inzwischen eine feste Größe. So machen die Lieferungen von Temu und dem ebenfalls aus China stammenden Konkurrenten Shein mittlerweile rund ein Drittel des Umsatzes aus, den Online-Anbieter aus dem Ausland in Deutschland erzielen - Tendenz weiter steigend. Der deutsche Außenhandelsverband BGA sieht zudem schon deutliche Hinweise, dass immer mehr eigentlich für den US-Markt bestimmte Waren nach Europa umgeleitet werden - wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Das erhöht den Druck auf die Preise.

EU plant neue Paket-Gebühr

Laut „Lebensmittel Zeitung“ fürchten viele europäischen Händler, Temus neues „Food-Team“ könnte ihre Produkte kopieren. Verbraucherschützer warnen zudem, dass die Landwirtschaft in Deutschland bei einem Preiskampf mit den Billigprodukten von Temu nicht mithalten könnte. Die EU ist alarmiert. So haben sich die EU-Parlamentarier kürzlich dafür ausgesprochen, die derzeitige Zollbefreiung für Waren im Wert von weniger als 150 Euro abzuschaffen. Zudem sollen Händler aus Drittstaaten davon überzeugt werden, selbst Lagerhäuser innerhalb der EU einzurichten, um Kundenlieferungen zu bearbeiten. So wolle man Anreize schaffen, Pakete nicht mehr einzeln, sondern gebündelt in die EU zu schicken. Zudem plant die EU-Kommission eine Abgabe von bis zu zwei Euro auf Bestellungen bei Billigplattformen wie Temu und Shein, um die steigenden Kosten für Zollabwicklung und Marktüberwachung zu decken und die Paketflut einzudämmen. (juerg)