Merkur Privatbank: Bei Kunden im Vogtland steigt das verwaltete Vermögen um 20 Prozent auf 320 Millionen Euro

Bei der größten inhabergeführten Privatbank in Süddeutschland spielt die Vermögensverwaltung auch in den Filialen in Sachsen eine immer größere Rolle.

Beim Ausbau ihres Geschäftes mit der Vermögensverwaltung hat die Merkur Privatbank KGaA ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Das verwaltete Vermögen legte im vergangenen Jahr um 600 Millionen Euro auf rund 4,1 Milliarden Euro zu. Das entspricht einem Anstieg von 17 Prozent. Auch die Kunden der beiden sächsischen Filialen des Münchner Bankhauses...