Metall- und Elektroindustrie in Sachsen: Verlust von 30.000 Jobs droht

Die Lage in der sächsischen Metall- und Elektroindustrie spitzt sich zu. Die gegenwärtige Auslastung ist fast so schlecht wie in der Finanz- und Coronakrise - mit Folgen für die Beschäftigten.

Chemnitz.

Die wirtschaftliche Misere in Deutschland trifft die sächsische Metall- und Elektroindustrie (M+E) noch härter als viele andere Branchen. So war der Januar 2025 der 13. Monat in Folge, in dem in diesem Industriezweig Personal abgebaut wurden. Seit dem letzten Beschäftigungshöhepunkt im September 2023, als die M+E-Industrie Sachsens noch fast 190.000 Mitarbeiter zählte, sind mittlerweile rund 5700 Stellen gestrichen worden. Das teilte der Unternehmensverband Sachsenmetall am Montagmorgen mit.

Umsatz um rund fünf Prozent geschrumpft

„Angesichts der aktuellen Konjunkturdaten droht sich diese fatale Entwicklung in den kommenden Monaten noch weiter fortzusetzen“, so der Verband. Denn die Branche erhält deutlich weniger Aufträge. So seien Auftragseingänge im vergangenen Jahr um sechs Prozent eingebrochen, preisbereinigt sogar um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Der Umsatz schrumpfte um rund fünf Prozent.“ Der Verband warnt: Die aktuelle Beschäftigungslage spiegele noch gar nicht den Produktionsrückgang wieder. „Wäre die Beschäftigung ebenso stark gesunken wie die Produktion, gäbe es heute in Sachsen 30.000 Beschäftigte in der M+E-Industrie weniger - bundesweit wären es sogar 570.000 Jobs weniger.“

Schlechte Kapazitätsauslastung

Die Kapazitätsauslastung in der sächsischen M+E-Industrie ist inzwischen fast so schlecht wie in der Finanz- und wie während der Coronakrise : Sie liegt bei nur noch 76 Prozent. „Entsprechend schlecht ist die Stimmungslage“, so der Verband. „Zahlreiche Firmen planen mit einem weiteren Produktions- und Beschäftigungsabbau in den kommenden Monaten.“

Sachsenmetall-Chef Brückner: Es geht ans Eingemachte

„Dieser Niedergang ist erschütternd“, sagt Sachsenmetall-Präsident und Arbeitgeberchef Jörg Brückner. „Für Sachsen gilt dies in besonderer Weise, denn längst geht es ans Eingemachte, an Strukturen, an die Substanz. Damit droht vielerorts die mühsame Aufbauleistung der vergangenen Jahrzehnte zunichte zu gehen.“

Die derzeitige Entwicklung bezeichnet Brückner als „wirtschaftspolitisches Armutszeugnis“. Denn anders als in der Coronakrise sei für den Absturz dieses Mal kein unvorhersehbarer externer Schock verantwortlich. Er sei vielmehr vor allem auf Versäumnisse der Politik zurückzuführen. „Noch immer warten die Unternehmen unter anderem auf ein international wettbewerbsfähiges Energiepreisniveau, eine Reform der Sozialversicherungen, die den Arbeitnehmern mehr netto vom brutto übriglässt, und auf ein Ende und Zurücknehmen immer neuer Regulierungen.“ (juerg)