Sachsens Baufirmen profitieren von Aufschwung im Wirtschaftsbau und klagen trotzdem über die schwache Auftragslage

Die Aufträge im öffentlichen Bau und im Wohnungsbau sind im Freistaat weiter rückläufig. Bei den Investitionen von Unternehmen gibt es dagegen Lichtblicke. Ein fatales Signal sendet der Landeshaushalt.

Die Baubranche in Sachsen profitiert von einer starken Dynamik im Wirtschaftsbau. Von Januar bis Juli 2025 wurden in diesem Bereich Aufträge im Wert von 1,99 Milliarden Euro erteilt. Das entspricht einem kräftigen Plus von 25,6 Prozent. Deutlich schwächer entwickelte sich dagegen die Auftragslage im öffentlichen Bau. Mit einem Volumen von 1,46...