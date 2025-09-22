Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dem Technologiecampus im Süden von Chemnitz soll das Wasserstoffzentrum entstehen.
Auf dem Technologiecampus im Süden von Chemnitz soll das Wasserstoffzentrum entstehen. Bild: Oliver Hach/Archiv
Auf dem Technologiecampus im Süden von Chemnitz soll das Wasserstoffzentrum entstehen.
Auf dem Technologiecampus im Süden von Chemnitz soll das Wasserstoffzentrum entstehen. Bild: Oliver Hach/Archiv
Wirtschaft regional
Startschuss für europaweit einzigartiges Wasserstoffzentrum in Chemnitz
Redakteur
Von Christoph Ulrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem offiziellen Kick-off hat das Hydrogen Innovation Center (HIC) am Montag seine Arbeit aufgenommen. Die Idee dazu entstand bereits vor sechs Jahren.

Das mit 84,4 Millionen Euro geförderte Wasserstoffzentrum soll einen klaren Transformationspfad für die Industrie schaffen. „Wasserstoff ist ein zentraler Energieträger für eine klimafreundliche Zukunft“, sagte Professor Thomas von Unwerth, Vorstandsvorsitzender des HZwo e.V., unter dessen Regie das Hydrogen Innovation Center entwickelt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
02.09.2025
5 min.
Chemnitzer Wasserstoffzentrum steht in den Startlöchern – positives Signal für die Energiewende
Das Bauschild für das Chemnitzer Wasserstoffzentrum.
Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft ist ein zentrales Element für das Gelingen der Energiewende, der auch in Sachsen langsam in Gang kommt. Doch es gibt auch Rückschläge.
Christoph Ulrich
02.09.2025
4 min.
Diese Chemnitzer Initiativen machen Firmen für die Zukunft fit
Die Mitglieder des Innovationsnetzwerkes „SMAFARO“ entwickeln Anwendungen mit Roboterhunden (vorn) für Industrie und Logistik.
Die Wirtschaft schwächelt, Aufträge aus traditionellen Branchen brechen weg. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Betriebe ihre Produktivität erhöhen oder ganz neue Produkte entwickeln. Für beides gibt es in Chemnitz Ideen.
Christian Mathea
Mehr Artikel