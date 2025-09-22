Startschuss für europaweit einzigartiges Wasserstoffzentrum in Chemnitz

Mit dem offiziellen Kick-off hat das Hydrogen Innovation Center (HIC) am Montag seine Arbeit aufgenommen. Die Idee dazu entstand bereits vor sechs Jahren.

Das mit 84,4 Millionen Euro geförderte Wasserstoffzentrum soll einen klaren Transformationspfad für die Industrie schaffen. „Wasserstoff ist ein zentraler Energieträger für eine klimafreundliche Zukunft“, sagte Professor Thomas von Unwerth, Vorstandsvorsitzender des HZwo e.V., unter dessen Regie das Hydrogen Innovation Center entwickelt... Das mit 84,4 Millionen Euro geförderte Wasserstoffzentrum soll einen klaren Transformationspfad für die Industrie schaffen. „Wasserstoff ist ein zentraler Energieträger für eine klimafreundliche Zukunft“, sagte Professor Thomas von Unwerth, Vorstandsvorsitzender des HZwo e.V., unter dessen Regie das Hydrogen Innovation Center entwickelt...