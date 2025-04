Vita Cola mit Rekordabsatz: Kult-Limo aus dem Osten erobert nun auch den Westen

Viele Traditionsmarken aus dem Osten Deutschlands sind längst in der Versenkung verschwunden. Die Vita Cola, die auch in Sachsen abgefüllt wird, ist aber bis heute Kult - und erfreut sich seit dem vergangenen Sommer auch im Westen zunehmender Beliebtheit.

Lichtenau.

Vita Cola trotzt selbst Weltgiganten wie Coca-Cola und Pepsi. Im vergangenen Jahr verteidigte das Kult-Getränk aus dem Osten beim Absatz erneut seinen Spitzenplatz in Thüringen unter den Cola-Getränken und Limonaden. In den gesamten ostdeutschen Ländern rangiert die Marke weiter auf Platz zwei hinter Coca-Cola, aber noch vor Pepsi. Unterm Strich verzeichnete die Kult-Brause 2024 ein Absatzplus von 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus Zahlen des Marktforschungsinstituts Circana hervorgeht.

Vita Cola wurde auf Anordnung der DDR-Regierung erfunden

Die Vita Cola hat eine lange und überraschende Geschichte. Sie begann 1956 mit dem zweiten Fünfjahresplan der DDR und der Forderung der Regierung, die Versorgung mit alkoholfreien Getränken zu verbessern. Den Auftrag für die Entwicklung eines Cola-Getränks, das an die koffeinhaltigen Limonaden aus der westlichen Welt erinnern sollte, ging an die Chemische Fabrik Miltitz bei Leipzig. Als Vater der Vita-Cola-Rezeptur gilt Hans Zinn: Er kreierte den bis heute unveränderten Geschmack des Getränkes durch die Kombination einer Vielzahl ätherischer Öle wie beispielsweise Zitrusöl, Vanille, Kolanüssen, Koffein und Vitamin C. Bis zu 200 Betriebe füllten das Getränk schließlich ab.

Brause wird auch in Sachsen abgefüllt

Nach der Wende verschwanden die alten Marken. Coca-Cola und Pepsi überschwemmten den Markt und verdrängten die Ost-Produkte aus den Ladenregalen. Doch 1994 ging es zumindest mit Vita Cola wieder los. Die Thüringer Waldquell GmbH aus Schmalkalden, damals eine Tochter von Brau und Brunnen, holte sich die Markenrechte und startete mit der Vita Cola erneut durch. Ab 1996 wurde die braune Limonade wieder flächendeckend in Ostdeutschland verkauft. 2005 übernahmen die Hassia Mineralquellen aus dem hessischen Bad Vilbel den Thüringer Markeninhaber. Inzwischen werden unter dem Namen Vita von der Hassia-Gruppe mehrere unterschiedliche Cola-Getränke und Limonaden sowie Energy-Drinks vermarktet - und neben Schmalkalden auch noch im sächsischen Lichtenau, in Hecklingen (Sachsen-Anhalt) und Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern) abgefüllt. Insgesamt 97,7 Millionen Liter alkoholfreie Erfrischungsgetränke konnte die Thüringer Waldquell GmbH im vergangenen Jahr verkaufen: Der Rekord aus dem Jahr 2022 wurde damit noch einmal um 2,3 Prozent übertroffen.

Erst seit einigen Monaten in Westdeutschland erhältlich

Dabei ist die Vita Cola erst seit dem vergangenen Sommer auch in westdeutschen Verkaufsregalen zu finden. Schritt für Schritt wolle das Unternehmen nun seine Präsenz in den alten Bundesländern ausbauen, wie Marketingleiterin Claudia Meincke sagt. „Wir profitieren auch von den steigenden Absatzzahlen in verschiedenen Regionen Westdeutschlands“, konstatiert sie. „Es ist uns gelungen, die Markenbekanntheit und Käuferreichweite von Vita Cola im Westen deutlich zu steigern. Viele Verbraucher probieren uns auch nicht nur einmal. Die Marke erzielt erfreuliche Wiederkaufsraten“, so Claudia Meincke.

Selbst für Vita Cola wachsen die Bäume aber nicht in den Himmel. „Wir blicken realistisch in die Zukunft“, sagt Meincke. „Der deutsche Softdrink-Markt offeriert keine exorbitanten Wachstumsraten. Wir stehen mit vielen Anbietern im Wettbewerb um die Gunst der Verbraucher. Überall wird preissensibel konsumiert.“ Mit seiner Markenstärke in Ostdeutschland habe Vita Cola aber im Wettbewerb um die Gunst der Verbraucher im Wettbewerb eine solide Basis, um in den neuen Märkten kontinuierlich zu wachsen, so Claudia Meincke. (juerg)