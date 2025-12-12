MENÜ
  • Der Mann, der Lichtenauer Mineralquellen schuf

Günter Hinkel (links) Gründer von Lichtenauer Mineralquellen und sein Sohn Dirk.
Der Gründer von Lichtenauer und langjährige Hassia-Chef Günter Hinkel (links) in Familie – darunter Vater Wilhelm (Mitte) – in den 1960er-Jahren.
Das Betriebsgebäude von Lichtenauer Mineralquellen wurde über die Jahre hinweg stetig erweitert.
Chemnitz Umland
Der Mann, der Lichtenauer Mineralquellen schuf
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor 35 Jahren, am 13. Dezember 1990, wurde der Grundstein für das Unternehmen Lichtenauer Mineralquellen gelegt. Dessen Entwicklung und Erfolgsgeschichte ist eng mit einem Namen verbunden: Günter Hinkel.

Lichtenauer Mineralquellen ist in Mittelsachsen ein Begriff und längst darüber hinaus. Doch während andere Ost-Marken zur Wende bereits eine DDR- und damit eine Ost-Geschichte besaßen, musste Lichtenauer ganz von vorn beginnen. Und diesen Start gab es am 13. Dezember 1990 mit der Grundsteinlegung für die Produktionsstätte von Lichtenauer...
