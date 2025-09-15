Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vorstandsmitglied Markus Löwe (links) und Vertriebsleiter Frank Richter zeigen das Innere des „Mikrocell MCS“. Hier trifft der Laser mit hoher Präzision auf die Bauteile für Photovoltaik-Anlagen.
Vorstandsmitglied Markus Löwe (links) und Vertriebsleiter Frank Richter zeigen das Innere des „Mikrocell MCS“. Hier trifft der Laser mit hoher Präzision auf die Bauteile für Photovoltaik-Anlagen. Bild: Paula Klüver
Wirtschaft regional
Vom Labor zur Massenproduktion: Wie 3D-Micromac globale Technologietrends mitgestaltet
Redakteur
Von Paula Klüver
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

3D-Micromac spielt mit seinen Lasertechnologien eine wichtige Rolle in der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen will weiter wachsen und die Innovationskraft des Standortes Chemnitz sichtbarer machen.

Was mit einem geglückten Laborversuch beginnt, wird bei 3D-Micromac zur industriellen Lösung. Seit seiner Gründung im Jahr 2002 hat sich das Chemnitzer Unternehmen weltweit einen Namen gemacht. Lasertechnologie ist aus modernen Produktionsprozessen kaum mehr wegzudenken: Sie ermöglicht Schnitte, Gravuren und Bohrungen im Mikrometerbereich und...
Das könnte Sie auch interessieren
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
11.08.2025
3 min.
Tech-Giganten in Chemnitz: Diese beiden Männer holen Nvidia und Alibaba nach Sachsen
Die Macher der Hightech-Konferenz: Dr. Lars Fritzsche (l.) und Dr. Jens Trepte von der Firma IMK in der Eventhalle Kraftverkehr in Chemnitz.
Humanoide Roboter, digitale Fabrikplanung und KI: Die Chemnitzer IT-Firma IMK bringt mit einer hochkarätig besetzten Konferenz Wirtschaftsvertreter der Region und Global Player zusammen.
Oliver Hach
14.08.2025
2 min.
Wegen ESMC in Dresden: Wirtschaftsvertreter aus Taiwan schaut sich Chemnitz an
Im Rathaus traf Ching-Yun Hang auf Vertreter der Wirtschaftsförderung.
70 Kilometer weiter östlich werden in der Landeshauptstadt für ein Chipwerk gerade Milliarden investiert. Chemnitz hofft derweil auf Zulieferer.
Christian Mathea
Mehr Artikel