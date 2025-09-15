Vom Labor zur Massenproduktion: Wie 3D-Micromac globale Technologietrends mitgestaltet

Wirtschaft regional
3D-Micromac spielt mit seinen Lasertechnologien eine wichtige Rolle in der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen will weiter wachsen und die Innovationskraft des Standortes Chemnitz sichtbarer machen.
Was mit einem geglückten Laborversuch beginnt, wird bei 3D-Micromac zur industriellen Lösung. Seit seiner Gründung im Jahr 2002 hat sich das Chemnitzer Unternehmen weltweit einen Namen gemacht. Lasertechnologie ist aus modernen Produktionsprozessen kaum mehr wegzudenken: Sie ermöglicht Schnitte, Gravuren und Bohrungen im Mikrometerbereich und...
