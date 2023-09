VW bestätigt Pläne: Elektro-Golf aus Wolfsburg - Modell Trinity geht nach Zwickau

Es war das Lieblingsprojekt des Ex-Chefs Diess: das Modell Trinity und ein dafür geplantes neues Werk in Wolfsburg. Jetzt bläst sein Nachfolger Blume den Bau ab - zugunsten von Sachsen. Aber Wolfsburg hat Aussicht auf Ersatz.

Wolfsburg/Zwickau. Volkswagen will in Wolfsburg statt des bisher geplanten Modells Trinity einen neuen Elektro-Golf bauen. Das teilten Konzern und Betriebsrat nach einer Aufsichtsratssitzung am Freitag mit. Trinity-Fahrzeuge solle stattdessen in Zwickau gebaut werden. Konkrete Termine nannte VW noch nicht. Grundlage für beide Modelle sei aber die neue Elektro-Plattform SSP, die «Ende des Jahreszehnts» einsatzbereit sein solle, hieß es. Der bisher geplante Neubau eines zweiten Werks in Wolfsburg für das Modell Trinity wurde abgesagt.

«Trinity geht nicht nach Wolfsburg, sondern nach Zwickau. Das freut mich sehr für die Kolleginnen und Kollegen dort», sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo in einer Sonderausgabe der Betriebsratszeitung «Mitbestimmen», die der dpa vorliegt. «Gleichzeitig kommen neue Modelle nach Wolfsburg, darunter ein neuer Golf auf der SSP-Plattform.»

Cavallo ergänzte, damit stehe fest, dass das Werk Wolfsburg mit seinen zentralen SSP-Produkten seine konzernweite Schlüsselrolle bei Technologie und Volumen behalte - «und zwar mit einer flexiblen, hochmodernen und wirtschaftlichen Fertigung im bereits bestehenden Werk.» VW spracht auf Nachfrage von einem «Planungsstand», der sich noch ändern könne.

Laut Betriebsrat soll der Elektro-Golf das bisherige Modell ID.3 ablösen. Der ID.3 wird bisher in Zwickau und Dresden produziert, noch in diesem Jahr soll zusätzlich eine Endmontage in Wolfsburg starten. 2026 soll im Stammwerk zudem ein Elektro-SUV in der Größe des VW Tiguan hinzukommen, wie VW bereits Ende 2022 angekündigt hatte. Der neue Elektro-Golf würde dann hinzukommen. Beide Modelle sind Teil der Strategie von Markenchef Thomas Schäfer, bekannte Modelle wie Golf, Tiguan und GTI in die Elektromobilität zu überführen.

Trinity war ein Vorzeigeprojekt des früheren VW-Chefs Herbert Diess. Konzernchef Oliver Blume, der Diess vor einem Jahr abgelöst hatte, hatte den für 2026 Start des Zukunftsmodells bereits kurz nach seinem Amtsantritt um mindestens anderthalb Jahre verschoben, um mehr Zeit für die Entwicklung der Software zu haben.

Seither wurde in Wolfsburg auch geprüft, ob der Fabrik-Neubau noch nötig sei. Bisher hatte es geheißen, das Modell könnte stattdessen direkt im Stammwerk gebaut werden. Jetzt wurde es nach Zwickau vergeben. Zusätzlich soll dort laut Betriebsrat auch der Nachfolger des Audi Q4 e-tron entstehen, der bereits in Zwickau gebaut wird.

«Mit der jetzt verabschiedeten Werkebelegung leisten wir auch im Rahmen unseres Performance-Programms einen substanziellen Beitrag zu einer starken, wettbewerbsfähigen Marke VW», sagte Schäfer laut Mitteilung. Das milliardenschwere Effizienzprogramm hatte er im Sommer angekündigt, bisher aber keine Details genannt. An der Ausgestaltung werde noch gearbeitet, hieß es.

«Wir nutzen den Umstieg auf die Elektromobilität, um die Komplexität in der Produktion zu senken und unsere Werke noch effizienter aufzustellen», ergänzte Produktionsvorstand Christian Vollmer. Das senke die Kosten und sichere Arbeitsplätze. (dpa)

Die Pläne von Volkswagen, das Modell Trinity in Zwickau zu bauen, sind in Sachsen auf ein positives Echo gestoßen. Von einem "richtigen Signal für die sächsischen Standorte" sprach der kommissarische Gesamtbetriebsratschef von Volkswagen Sachsen, René Utoff, am Freitag. "Mit der SSP-Plattform kommt eine zukunftssichere Perspektive nach Zwickau." Er verwies darauf, dass auch das Thermomanagement für die Plattform nach bisherigen Plänen in Sachsen gebaut werden soll: im Chemnitzer Motorenwerk. "So stärkt der Konzern den Produktionsverbund in der Region. Jetzt brauchen wir noch eine tragfähige Perspektive für Dresden."

Für den Standort Zwickau - dem E-Auto-Pionier bei Volkswagen - hatten sich zuletzt negative Nachrichten gehäuft. Wegen einer schwächelnden Nachfrage nach Elektroautos baut Volkswagen dort Stellen ab. Die Rede ist zunächst von rund 270 Beschäftigten mit befristetem Vertrag, die gehen müssen. Zudem hat das Unternehmen die Betriebsvereinbarung zum Drei-Schicht-Betrieb gekündigt und die Produktion wird in den kommenden beiden Wochen gedrosselt.