„Was mich wirklich ärgert, ist die Doppelzüngigkeit von Michael Kretschmer und seiner CDU“: Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach hört im Januar auf

Dresden. Im „Freie Presse“-Interview kündigt der 60-Jährige seinen Rückzug an und spricht über den Stil der sächsischen Arbeitgeber, Probleme mit der CDU und seine größte Niederlage als DGB-Chef.

Freie Presse: Herr Schlimbach, Sie werden im Januar 61 Jahre alt – aber nicht erneut als DGB-Vorsitzender kandidieren. Warum nicht?