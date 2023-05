Wie Sachsen bei der Künstlichen Intelligenz mitmischt

Der Freistaat will beim Thema Digitalisierung eine wichtige Rolle spielen. Doch wo könnten die Chancen am größten sein? Dazu gab es auf einem KI-Kongress in Dresden einen interessanten Vorschlag.

Vor zwei Jahren hatte Sachsen nach einer intensiven Stärken-Schwächen-Analyse eine Strategie für die Künstliche Intelligenz (KI) im Freistaat entwickelt. Das Ziel war klar: Mit der Region Dresden als wichtigstem Mikroelektronikstandort in Europa und einer dynamisch wachsenden IT-Industrie bietet sich für die Wirtschaft in Sachsen eine gute Chance,...