Wirtschaftsflaute: Jeder vierte Industriebetrieb rund um Chemnitz und Zwickau rechnet mit Stellenabbau

Eine Umfrage zeigt Pessimismus in fast allen Branchen, Investitionen beschränken sich auf das Nötigste. IHK und Handwerkskammer fordern die Politik zum Handeln auf. Doch es gibt einen Lichtblick.

Schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft sind zurzeit nicht schwer zu finden. In Chemnitz könnte die Arbeitslosenquote bald die zehn Prozent knacken. Im Erzgebirge ist die Anzahl der Insolvenzen deutlich angestiegen. Und in Zwickau, wo viele Zulieferer vom VW-Werk abhängen, sorgt die Absatzflaute von E-Autos für Existenzängste.