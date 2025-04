Wohnen wird im Osten auf jeden Fall teurer

Die Großvermieter aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen schlagen Alarm: Wohnen soll und muss bezahlbar bleiben. Teurer wird es für die Mieter aber auf jeden Fall. Um wie viel teurer, hängt auch vom Bund ab.

Leipzig.

Fünf mitteldeutsche Verbände, deren Mitglieder zwei Millionen Mietern ein Zuhause geben, haben am Dienstag in Leipzig von der Bundesregierung eine stärkere politische Unterstützung gefordert, um in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch langfristig noch bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können. Die enormen Preissteigerungen bei Neubau, Instandhaltung und Modernisierung hätten in den vergangenen Jahren nicht durch Mietsteigerungen ausgeglichen werden können, sagte Matthias Kuplich vom Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt. Das setze die Vermieter unter Druck. Hinzu komme, dass in den Klimaschutz investiert werden müsse. Zugleich schrumpfe aber auch die Bevölkerung in Mitteldeutschland bis 2024 um eine Million Einwohner. „Dadurch werden dort rund 500.000 Wohnungen weniger benötigt, die zurückgebaut werden müssen.“ Um diese Herausforderungen bewältigen zu können, brauche es jetzt einen engeren Schulterschluss zwischen Gesellschaft, Politik und Wohnungswirtschaft.

Neben- und Betriebskosten bleiben Kostentreiber

Frank Emrich vom Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft geht davon aus, dass Wohnen auf jeden Fall in den nächsten Jahren im Osten teurer werden wird. Derzeit zahlen Mieter der fünf Verbände im Durchschnitt 5,62 Euro kalt pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Neben- und Betriebskosten, die nach Verbandsangaben schon einen Anteil von 40 Prozent an den gesamten Wohnkosten haben. In zehn Jahren werde dieser Anteil sogar 50 Prozent ausmachen, erwartet Emrich. „Tendenz weiter steigend. Wir werden daher immer mehr zum Nebenkosten-Weiterleiter und -Erklärer.“ Emrich fordert daher nun eine fairere Lastenverteilung zwischen Vermietern, Mietern, öffentlicher Hand und Energieversorgern und Kostensenkungen, sonst drohe Stillstand. „Wir selbst müssen ja trotzdem auch noch unsere Kaltmieten erhöhen, um überhaupt investieren zu können“, sagte Emrich.

Klimaschutzvorgaben machen Bau und Modernisierung teuer

Alexander Müller vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft forderte, im Wohnungsbau auf starre Energieeffizienzstandards zu verzichten. Derartige Dämmungsvorgaben machten das Bauen und Modernisieren nur unnötig teuer. Klimaneutralität sei auch durch eine CO2-Verringerung durch eine alternative Energieversorgung und andere sinnvolle Sanierungen zu erzielen - und zwar um zwei Drittel günstiger, sagte Müller. Im Fokus müsse dabei nicht das einzelne Gebäude, sondern das ganze Quartier stehen. Zugleich warnte Müller vor einer wachsenden „grauen Wohnungsnot“.

Immer mehr Ostdeutsche werden geringere Einkünfte als jetzt haben

„Wir werden in Mitteldeutschland älter, weniger und ärmer“, sagte Jens Zillmann vom Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt. 56 Prozent der Einwohner in diesen Regionen werden Prognosen zufolge 2025 schon mindestens 67 Jahre alt sein. Laut Rentenversicherungsbericht lag die Durchschnittsaltersrente 2023 allerdings bei nur 1099 Euro im Monat. „Da wird es schwierig, noch bezahlbares altersgerechtes Wohnen zu ermöglichen“, sagte Zillmann. „Wir sehen uns da von der Politik nicht so unterstützt, wie es notwendig wäre.“ Eine weitere zentrale Forderung der Wohnungswirtschaft: Der Bund muss die Kommunen noch stärker entlasten, um überhaupt Investitionsspielräume zu schaffen.

Wohnungswirtschaft fordert mehr Geld vom Bund

Mirjam Philipp, Vorständin des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften, dringt unterdessen auch weiter auf eine verlässliche Förderung für Neubau und Bestand: „Wir brauchen nicht nur den Erhalt unserer Wohnungsbestände, sondern auch mutigen und bezahlbaren Neubau.“ Die aktuellen Baukosten und Zinsen erforderten aber zur Refinanzierung inzwischen Mieten von 18 bis 20 Euro pro Quadratmeter. „Das ist für viele Menschen schlicht nicht bezahlbar“, sagte Mirjam Philipp. „Deshalb fordern wir eine konsequente Entlastung: Verschlanktes Baurecht, praxisnahe und bezahlbare Standards statt Überregulierung, schnellere Genehmigungsverfahren und vor allem eine verlässliche, langfristige und maßgeschneiderte Förderung – nicht nur für Neubau, sondern auch für den Bestand.“ (juerg)